İhracat ve ithalat arttı - Haberler

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İhracat ve ithalat arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İhracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 42,6, ithalat ise yüzde 44,6 arttı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 42,6, ithalat ise yüzde 44,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce'de ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artarak 34 milyon 670 bin dolar, ithalat yüzde 44,6 artarak 26 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Nisan Düzce Ekonomi Haberler

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