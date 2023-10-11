İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış İhracatçılara Ek Süre Verilecek

Ticaret Bakanlığı, ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ek süre verme kararı aldı. Buna göre, belge sahipleri 6 ay içinde Bakanlığa başvurarak belge süresini uzatabilecekler.

Ticaret Bakanlığınca, ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilecek.

Bakanlığın hazırladığı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2020 ile 11 Ekim 2023 arasında düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilecek.