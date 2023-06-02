İhracat depreme rağmen yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar ile rekor kırdı

Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mayıs ayında ihracat, yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak gerçekleşti.

Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mayıs ayında ihracat, yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel ölçekte İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret ettiği belirtildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde PMI endekslerinin eşik değer olan 50'nin altında kaldığının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Mayıs ayı verilerine göre söz konusu endeks değerleri, en büyük ihracat pazarımız olan Avro Bölgesi'nde 45,8'den 44,8'e; İngiltere'de 47,8'den 47,1'e; Almanya'da 44,5'ten 43,2'ye gerilemiştir. ABD'de ise 50,2'den 48,5'e düşüş söz konusudur. Ayrıca açıklanan son verilere göre Alman ekonomisi, üst üste iki çeyrek daralarak teknik olarak resesyona girmiştir" ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomik aktivitedeki ivme kaybına ve yaşanan deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılında oldukça dayanıklı seyrettiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, "2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinde, depremin olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüme kaydedilmiştir. Bu büyüme ile Türkiye, 2023 yılı ilk çeyrekte Endonezya, Çin ve Hindistan'ın ardından G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomi olmuştur" denildi.

Olumlu büyüme performansının etkilerinin diğer makro göstergelerde de açıkça görüldüğü aktarılan açıklamada, istihdamda 2023 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,5 milyon kişi artış gerçekleşmesinin bu seyri desteklediği vurgulandı. Açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında aylık bazda yüzde 5,9 oranında azalan sanayi üretim endeksinin hızlı bir şekilde toparlandığı ve böylece yüzde 5,5 oranında artış gösterdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mayıs ayında 51,5 olarak gerçekleşen Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üst üste beşinci ay eşik değerin üzerinde kayıtlara geçmiştir. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, mayıs ayında (mevsim etkilerinden arındırılmış) yüzde 76,3 ile 2023 yılının en yüksek değerini almıştır. Tüketici Güven Endeksi (mevsim etkisinden arındırılmış), mayıs ayında yüzde 4 oranında artarak son 58 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Ekonomik Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini almış ve 2021 Eylül ayındaki 103,7 değeri ile birlikte son 62 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır. OECD verilerine göre hizmet ihracatımız 2023 yılı ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,1 oranında artmıştır. Bu oran ile verisi açıklanan G-20 ülkeleri (13 ülke) içinde Türkiye hizmet ihracatını en fazla artıran ülke olmuştur."

Bahse konu verilerin yaşanan depremler sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği belirtilen açıklamada, mayıs ayı ihracat verilerine dair, "Deprem felaketinin üretim ile tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara ve küresel ekonomideki belirsiz sürece rağmen 2023 yılı mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracat ile tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 102,5 milyar dolara ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mayıs ayı ithalat rakamlarına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"2023 yılı Mayıs ayında ithalatımız ise yüzde 16 oranında artarak 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 oranında azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Son dönemde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 114,1 oranında artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 113,6 artışla 2,9 milyar dolar; makine ithalatı ise yüzde 51,1 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA