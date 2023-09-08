İhracat Birim Değer Endeksi Temmuz Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. İhracat miktar endeksi ise yüzde 10,6 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 15,7 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 31 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,8 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 8,5 arttı. Dış ticaret haddi ise 89,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endekslerini bugün yayınladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ile tütünde yüzde 3,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1, yakıtlarda yüzde 34,3 azalırken imalat sanayinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,6 ARTTI

İhracat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ile tütünde yüzde 47,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 17,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 15,7 AZALDI

İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ile tütünde yüzde 15,8, yakıtlarda yüzde 41,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 31 ARTTI

İthalat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ile tütünde yüzde 42,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 10,8, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 39,8 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ TEMMUZDA ARTARAK 89,6 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl temmuz ayında 77,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 12,5 puan artarak temmuz ayında 89,6 oldu.