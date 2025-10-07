İhracat Beklenti Endeksi 105,3 Seviyesinde: Bakan Bolat Açıklamalarda Bulundu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi 105,3 seviyesinde gerçekleşerek ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğuna işaret etti" dedi.

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre; ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azaldı. Üçüncü çeyrekte 105,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 105,3'e geriledi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6,4 puan arttı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anket sonuçlarına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi 105,3 seviyesinde gerçekleşerek ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğuna işaret etti. 1-17 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak 105,3 oldu. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde (iyimser) olduğunu göstermektedir. Dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre Avrupa'ya (6,2 puan), Türk cumhuriyetlerine (1,6 puan), Afrika'ya (1,6 puan) ve Orta Doğu'ya (1,4 puan) ihracatta artış bekleyenlerin lehine olan durum güçlenerek devam etmiştir. Önümüzdeki üç aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alırken, Mısır ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer almıştır" ifadelerini kullandı.

'TARİHİN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI KAYDEDİLDİ'

2025 yılı dördüncü çeyrek ithalat beklenti endeksinin ise bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan artarak 115,1 olduğunu aktaran Bolat, "Beklentilerdeki bu görünüm, dış ticaret performansındaki dayanıklı seyrin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etmektedir. 2025 yılı Eylül ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı kaydedilmiş, son 12 aylık ihracat ise 269,7 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğine ulaşılması, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Yıl sonu OVP hedefimiz olan 273,8 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ağustos ayında yaklaşık 5 milyar dolar cari fazla öngörülürken, eylül ayında ise cari fazlanın 1 milyar dolar civarında olması beklenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında 2025 yılı cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.