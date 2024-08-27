Üye Girişi
Haberler

İhracat Akademisi Türkiye'nin Dış Ticaret Potansiyelini Artıracak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asset GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı 2030 yılına kadar 200 bin kişilik ihracat ordusu oluşturma hedefini değerlendirdi. Çakır, bu hedefe ulaşmak için kurulacak olan İhracat Akademisi'nin, Türkiye'nin dış ticaret potansiyelini artırmada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Asset GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı 2030 yılına kadar 200 bin kişilik ihracat ordusu oluşturma hedefini değerlendirdi. Çakır, bu hedefe ulaşmak için kurulacak olan İhracat Akademisi'nin, Türkiye'nin dış ticaret potansiyelini artırmada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Asset GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, "Ticaret Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü, kamu, akademi ve özel sektörün güçlerini birleştirerek, dış ticarette profesyonelleşme sürecine katkı sağlayacak. İhracat Akademisi, nitelikli iş gücünü yetiştirmek için gerekli teorik ve pratik eğitimi sunacak" dedi.

Barış Çakır, özellikle yazılım ve teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çekerek, "İhracat Akademisi'nin, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile iş birliği içinde, yazılım ve teknoloji alanında vereceği eğitimler, ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracaktır. Bu akademi, stratejik ihracat pazarlarına erişim ve katma değerli ürünlerin üretilmesi noktasında da önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Çakır, İhracat Akademisi bünyesinde verilecek eğitimlerin, dış ticaretin her aşamasını kapsayacağını belirterek, "Pazar analizi, markalaşma, finansman desteği, lojistik ve gümrük hizmetleri gibi konularda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimler, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek. Bu sayede, ihracat süreçlerinin daha profesyonelce yönetilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Barış Çakır, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında eğitim ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Eğitim, her seviyede şart. Bu ve benzeri iş birlikleri, ülkemizin ihracat gücünü artıracak ve küresel piyasalarda daha rekabetçi bir konuma gelmemizi sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat Ekonomi Türkiye İhracat Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef eleme adayları kim? 27 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 27 Ağustos Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kartal, Sultanbeyli, Şişli 27-28 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu 27-28 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Alanya, Manavgat 27-28 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Beydağ 27-28 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Gülbin Tosun ne zaman dönecek? Gülbin Tosun istifamı etti (NOW ANA HABER)? Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç? BUSKİ Bursa su kesintisi: Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi 27-28 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Çubuk, Yenimahalle, Gölbaşı 27-28 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hareket Sekiz filmi ne zaman, nerede çekildi? Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nereden Çıktı Bu Velet filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı gerçek mi, yaşanmış mı? Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı?
title