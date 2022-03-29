TİM Denizli Meclisi toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bu ay İsrail ve İspanya'da gerçekleştirdiğimiz heyetlerde gördük ki alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var. Bu ilgi, bizleri ziyadesiyle memnun etti ve önümüzdeki dönem adına daha da heyecanlandırdı." dedi.

TİM, bölge ekonomisinin dinamiklerini değerlendirmek ve ihracattaki payını artırmak amacıyla TİM Denizli Meclisi toplantısında bölge ihracatçıları ile bir araya geldi. Toplantının ardından düzenlenen Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ile sektörlerinde en çok ihracat gerçekleştiren başarılı firmalara da ödülleri verildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun ev sahipliğindeki TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni programına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç, İGE AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TİM Kadın Konseyi üyesi Mukaddes Başkaya ve Genç TİM Başkan Yardımcısı Okan Oğuz katıldı.

TİM Başkanı Gülle, TİM Denizli Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Anadolu kaplanlarının yükselen yıldızı Denizli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Denizli Bölge Meclisi'nde bölgenin payını artırmak adına istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Denizli'nin kalkınmasının tüm Anadolu'ya rol model olabilecek nitelikte olduğunu belirten Gülle, yakın çevresinde İzmir ve Manisa gibi güçlü ekonomik merkezler olmasına rağmen Denizli'nin, yeni nesil bir sanayi merkezi olmayı başardığını söyledi.

Denizli'nin, Türkiye'nin gelişimini çok iyi okuduğunu, son 20 yılda şehrin ihracatının 11 kat arttığını bildiren Gülle, "4 yıl önce göreve geldiğimizde, o gün ihracatımız 164 milyar dolardı, ihracatçı firma sayımız 65 bin, ihracat yükümüz 115 milyon tondu. Denizli'nin ihracatı 3 milyar dolar, toplam ihracatçı sayısı ise 1.100'dü. O günden bu yana 4 sene içinde geldiğimiz noktada, ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi, ihracatçı sayımız 100 bini aştı, ihracat yükümüz 174 milyon tona ulaştı. Denizli'nin ihracatı ise yüzde 50 artarak 4,5 milyar doları aştı. Denizli'de ihracatçı sayımız 1.500'e yükseldi." diye konuştu.

Denizli'nin en çok ihracat gerçekleştiren 9. il olduğunu aktaran Gülle, şöyle devam etti:

"İlimizde bu 4 sene içerisinde çelik sektörü ihracatı yüzde 100, demir ve demir dışı metaller yüzde 95, kimyevi maddeler yüzde 92, elektronik yüzde 68, tekstil sektörü ihracatı ise yüzde 29 arttı. Denizli'de tam 14 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber ilimiz, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı. 2021, her anlamda Denizli'de ihracatın yılı oldu. 2022 yılında da Denizlili ihracatçılarımız yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında ilimiz ihracatçıları, yüzde 19'luk artışla 730 milyon dolar ihracata imza attı."

"Küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz"

İsmail Gülle, 2022'nin, birçok anlamda değişime tanık olunacak bir yıl olacağına işaret ederek, "İhracatımızdaki yükselişle beraber küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde hem stratejimizi hem ihracata bakış açımızı niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık." dedi.

TİM Marka Konseyi'nin ihracatı ve ülkenin marka değerine hizmet edecek projelere süratle başladığını aktaran Gülle, TİM Kadın Konseyi, Genç TİM ile TİM İklim Komitesi'nin çalışmalarını anlattı.

Gülle, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın ardından sektörel eylem planlarının da bir bir hayata geçtiğini belirterek, "İhracatçı firma sayısını artırma çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ettik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitim programımız çerçevesinde Anadolu'muzun dört bir yanından firmalarımızla buluşuyoruz." dedi.

Denizli'den 276 firmanın bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Gülle, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG 2020'ye Denizli'den 47 firmanın katıldığını, bu firmalardan 5'inin derece elde ettiğini söyledi.

Gülle, girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde Denizlili gençleri ve girişimcileri desteklemeye devam ettiklerini aktararak, "Bugüne kadar 600'e yakın öğrenci Wake Up ve Lets Up programlarından mezun oldu, 138 girişimciye destek verildi." dedi.

"Türkiye Lojistik Portalı'na ihracatçılardan yoğun bir katılım var"

TİM Başkanı Gülle, ihracatçı sayısını ve pazar çeşitliliğini artırmaya katkı sağlayan bir diğer önemli çalışmalarının ise ticaret heyetleri olduğunu vurguladı. Salgına rağmen 74 ülkede gerçekleştirdikleri 100 sanal, 15 fiziki ticaret heyetiyle ihracatçıları dünya ile buluşturduklarını ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Bu ay İsrail ve İspanya'da gerçekleştirdiğimiz heyetlerde gördük ki, alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var. Bu ilgi, bizleri ziyadesiyle memnun etti ve önümüzdeki dönem adına daha da heyecanlandırdı. Türkiye Lojistik Portalı'na ihracatçılarımızdan yoğun bir katılım var. İhracatçılar ve lojistik sektörü arasında dijital bir köprü olarak kurguladığımız portalda, çok kısa bir süre içerisinde 2 binden fazla firma kayıt olarak hizmet almaya başladı. Türkiye Lojistik Portalı'mızın gelişen yapısıyla birlikte ihracatımıza çok daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

İhracatçıların dört gözle beklediği İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin 1 Mart itibarıyla faaliyete geçtiğini hatırlatan Gülle, "İhracatçılarımızın kendi kaynaklarıyla oluşturduğu İGE AŞ ile beraber, ihracatçılarımız artık kredi almak için gayrimenkulünü, demirbaşlarını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. Böylece ihracatçılarımızın ortak sorunu olan teminat meselesini de çözüme kavuşturmuş olacağız." dedi.