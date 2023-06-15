İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyimde 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ancak eğitimli ve nitelikli iş gücü ile ulaşabileceklerini belirtti. İHKİB protokol okullarında mezuniyet töreni düzenlendi ve 467 öğrenciye diplomaları verildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Hazır giyimde 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ancak eğitimli ve nitelikli iş gücü ile ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

İHKİB açıklamasına göre, mesleki eğitimde devlet–özel sektör iş birliğinin en başarılı örnekleri arasında gösterilen İHKİB protokol okullarında mezuniyet sevinci yaşandı.

Eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan 467 öğrenciye diplomaları, aynı zamanda İHKİB Başkanlığını da yürüten, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katıldığı törenle verildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Gültepe, katma değerli üretim ve ihracat için eğitimli, donanımlı ve nitelikli iş gücünün önemli olduğunu bildirdi.

İHKİB'in 2022'de 21,2 milyar dolar düzeyindeki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını orta vadede 40 milyar dolara çıkarma hedefini anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Hazır giyimde 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ancak eğitimli ve nitelikli iş gücü ile ulaşabiliriz. Hedefe ulaşabilmemiz için tasarımlı, markalı, inovatif ve sürdürülebilir üretim kapasitemizi artırmalıyız. Bütün bu işleri ancak eğitimli iş gücü ile başarabiliriz. İHKİB olarak bu gerçekten hareketle yıllardır eğitime yatırım yapıyoruz. Mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğimiz 1997'de başladı. İş birliğimizi 2016'da 5 liseyi kapsayacak şekilde genişlettik. Sektörümüzün birinci öncelikli nitelikli iş gücü ihtiyacını okullarımızdan, bugüne kadar 9 bini aşkın öğrencimizi mezun ettik. Bugün de 467 öğrencimiz mezunlar arasına katıldı. Mesleki eğitim ile ilgili farkındalığı artırmak, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirlerini pratiğe geçirebilmek için okullarımızda organizasyonlar düzenleniyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması'nı bu yıl Türkiye geneline yaygınlaştırıyoruz. Yarışmamıza 7 bölgeden 344 okul ve 9 binden fazla öğrenci katılacak."

Mustafa Gültepe, sadece mesleki eğitim konusunda değil, akademik düzeyde de eğitime katkı sunduklarını bildirdi.

"Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi" ile tekstil mühendisliğine yeniden itibar kazandırdıklarını aktaran Gültepe, uçtan uca 360 derece her aşamada eğitime katkı verdiklerini ifade etti.

"İnsana yatırıma her zaman önem veriyoruz"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca da eğitime verilen desteğin, geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Karaca, "En son teknolojili fabrikayı inşa edebilir, içine en iyi makineleri koyabiliriz. Ama eğitimli iş gücümüz olmazsa istediğimiz verimi alamayız. Bu nedenle insana yatırıma her zaman önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı da hazır giyimin özellikle meslek liseleri bağlamında eğitim, üretim ve istihdam ilişkilerinin tam merkezinde olduğunu kaydetti.

Hazır giyimin aynı zamanda entelektüel ve kültürel kapasitenin kullanıldığı kreatif bir alan olduğunu belirten Avcı, "Dolayısıyla küresel rekabet gücü olan şirketler aracılığıyla kumaştan katma değer üretilmesi Türkiye'nin sanayileşme bağlamındaki en önemli adımlarından birini oluşturuyor. Bunun çok iyi anlaşılması gerektiği kanaatindeyim." açıklamasında bulundu.

İHKİB Eğitim Çalışma Grubu Başkanı İlker Karataş da protokol okullarına gösterilen ilginin sektörün ne kadar doğru bir iş yaptığını gösterdiğini belirterek, "Çabalarımız karşılıksız kalmıyor. Ülkemizin en güçlü ve gelişmeye açık sektöründe yerini alabilmek için mezun olan gençler geleceğe olan güvenimizi tazeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İHKİB Avcılar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), İHKİB Kağıthane MTAL, İHKİB Yenibosna MTAL, Nişantaşı Rüştü Uzel MTAL, Küçükçekmece Nahit Menteşe MTAL ile İDMİB MTAL'den mezun olan öğrencilere ödül ve diplomaları verildi.