İHKİB okullarından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sürdürülebilir ihracat için eğitimli iş gücünün şart olduğunu belirterek, "Mesleki eğitimde sanayi-okul iş birliğinin en başarılı örneklerine imza attık. Mesleki eğitim konusunda kazandığımız deneyimi ve birikimi yeni dönemde TİM Başkanı kimliğimle tüm sektörlerimizin gelişimi için kullanacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitimde devlet-özel sektör iş birliğinin en başarılı örnekleri arasında gösterilen İHKİB protokol okullarında mezuniyet sevinci yaşandı.

Eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan 400 öğrenciye diplomaları TİM Başkanı olan, aynı zamanda İHKİB Başkanlığı'nı da yürüten Mustafa Gültepe'nin de katıldığı törenle verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, sürdürülebilir ihracat için eğitimli, donanımlı ve vizyoner iş gücünün şart olduğunu belirterek, bu gerçekten hareketle her düzeyde eğitime destek verdiklerini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 1997'de başlayan iş birliklerini 2016'da imzaladıkları protokol ile 5 liseyi kapsayacak şekilde genişlettiklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında desteklediğimiz hazır giyim eğitimi veren meslek liselerinden 8 bini aşkın gencimizi mezun ettik. Bugün 400 gencimizin daha aralarına katıldığı mezunlarımızın büyük bölümü öğrencilik döneminde tanıştıkları sektörde bizimle birlikte çalışıyorlar, üretiyorlar ve katma değer yaratıyorlar. Biz öğrencilerimize sadece standart bir eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda mesleki eğitimin algısını ve farkındalığını artırmak, gençlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirlerini pratiğe geçirebilmek için organizasyonlar düzenliyoruz.

2018'de meslek liselerimizde Beceri Yarışması ile başladık, pandemi döneminde İnovatif Fikir Maratonu ile devam ettik. Üniversitelerimiz için İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışmamızı başlattık. YÖK ve ihracatçı birliklerimizle yürüttüğümüz 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi ile bu bölümün itibarını yeniden kazandırdık. Özetle, mesleki eğitimde sanayi-okul iş birliğinin en başarılı örneklerine imza attık. Mesleki eğitim konusunda kazandığımız deneyimi ve birikimi yeni dönemde TİM Başkanı kimliğimle tüm sektörlerimizin gelişimi için kullanacağım."

"İhracatımızı çok daha yukarılara taşıyabilmemiz için gençlerimizin vizyonuna, bilgi birikimine ihtiyacımız var"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca da meslek liselerine ellerinden gelen imkanı sunduklarını aktardı.

Türkiye'nin son 12 ayda 240 milyar dolarlık ihracata imza attığını hatırlatan Karaca, "İhracatımızı çok daha yukarılara taşıyabilmemiz için gençlerimizin vizyonuna, bilgi birikimine ihtiyacımız var. Daha fazla gencimizi sektörümüze kazandırmak için mesleki eğitime desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.