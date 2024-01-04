İHKİB, 2023'te 19,3 milyar dolar ihracat yaptı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, 2023'ü 19,3 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını belirterek, "Elbette bu arzu ettiğimiz bir sonuç değil. Biz olaya uzun vadeli bakıyor, stratejimizi ve oyun planlarımızı 40 milyar dolarlık ihracat hedefine göre kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, 40 milyar dolarlık ihracat hedefi için 2024'te de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Küresel moda endüstrisinin şampiyonlar liginde Türkiye'yi daha üst sıralara çıkarmak için paydaşlarla istişareyi ve ortak akılda buluşmayı temel ilke edinen İHKİB, yılın ilk sektör buluşmasını Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) ile gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Türkiye'nin dışa açılmasında ve ihracatında farklı bir yeri bulunan moda endüstrisinin gelecekte de önemini koruyacağını işaret etti.

Paşahan, Birlik olarak, 2023'ü 19,3 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını belirterek, "Elbette bu arzu ettiğimiz bir sonuç değil. Biz olaya uzun vadeli bakıyor, stratejimizi ve oyun planlarımızı 40 milyar dolarlık ihracat hedefine göre kurguluyoruz. Hazır giyimde halen 19 dolar düzeyinde bulunan kilogram birim değerimizi de orta vadede 40 dolara çıkarmak istiyoruz. Stratejimizi ve oyun planlarımızı bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

2023'ün kendileri için son derece yoğun ve yorucu bir yıl olduğunu ifade eden Paşahan, şöyle devam etti:

"AB Yeşil Mutabakat'a uyumun yol haritası niteliğindeki eylem planımızı tamamladık. ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde 20 fuara milli katılım düzenledik. 21 ticaret ve alım heyetinde toplam 425 firmamızın beş bine yakın alıcı ile görüşmesini sağladık. 3 bin 854 firmamızın yaklaşık 15 bin adet destek başvurusunu sonuçlandırdık. 1 milyar 217 milyon lira tutarındaki desteği firmalarımıza ulaştırdık."

Mustafa Paşahan, Turquality destekleri kapsamında 2 bin 748 adet başvuruyu sonuçlandırarak 38 markanın 220 milyon liralık desteğe erişimlerini sağladıklarını belirterek, UR-GE projeleriyle firmaların uluslararası rekabetçiliğini desteklediklerini kaydetti.

Uluslararası ölçekte moda fuarını sektöre kazandırdıklarını belirten Paşahan, "Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı olma özelliğini taşıyan ve 7-10 Şubat'ta beşincisini düzenleyeceğimiz IFCO'da firmalarımızı dünyanın dört bir yanından gelen binlerce alıcı ile buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Paşahan, moda endüstrisinin geçen yıl küresel pazarlardaki daralma ve yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturamadığı için müşteri kayıpları yaşadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin de sektörün üretimine ve ihracatına olumsuz yansıdığını ifade eden Paşahan, 40 milyar dolarlık ihracat hedefine giden süreçte moda endüstrisinin rekabetçiliğini yeniden kazanmasını önemine dikkati çekti.??????? Paşahan, her koşulda paydaşlarıyla dayanışmaya ve ortak akılda buluşmaya özel önem verdiklerini belirterek, moda endüstrisinin amiral gemisi olarak sektör dernekleriyle yıllardır yakın çalıştıklarını ifade etti.

OTİAD Başkanı Kemal Kartal da hazır giyim ve tekstil sektörlerinin son 7-8 yıldır kabuk değiştirdiğini ifade ederek, "Değişime uyum sağlayamayan firmaların ayakta kalma şansı çok düşük. Bu yüzden İHKİB'in fuarlar, devlet destekleri ve diğer konularda firmalarımız için yaptığı bilgilendirme çalışmalarını çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.