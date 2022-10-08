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İğneada'nın güzelliklerini barından konseptiyle misafirlerini bekliyor

Ekonomi Haberleri

İğneada'nın güzelliklerini barından konseptiyle misafirlerini bekliyor

İğneada'nın tüm güzelliklerinin içinde yer alan, her detayında ayrıcalık taşıyan İnemare Hotel, 5 Ekim'de törenle kapılarını açtı.

İğneada'nın tüm güzelliklerinin içinde yer alan, her detayında ayrıcalık taşıyan İnemare Hotel, 5 Ekim'de törenle kapılarını açtı.

Törene, Trakya bölgesinde bulunan illerin vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar ve üst düzey bürokratlar katıldı. Özenli dekorasyonunu ve eşsiz mimari özelliklerini, misafirlerinin beğenisine sunan otel yönetimi ve deneyimli ekibi, davet boyunca konuklara otel ve bölge hakkında bilgiler verdi. İğneada'da uzun zamandır olması beklenen bir konseptte hayata geçen otelin her metrekaresinde incelikle planlanmış ayrıntılar yer alıyor. Odalarının konforlu tasarımından denize sıfır benzersiz manzarasına, mavi bayraklı plajından davet mekanlarına kadar her bir noktası huzuru ve lüksü bir arada yaşamak isteyen misafirleri bekliyor.

Açılış davetinde otelin İstanbul'a ve çevre illere yakınlığı, ulaşım kolaylığı, keyifli güzergahı ve bölgenin ihtiyaç duyduğu lüks konforu yansıtan bir otel olduğu vurgusu davetlilerle paylaşıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Trakya Bölgesi Ekonomi Haberler

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