Iğdır hayvan pazarında durgunluk

IĞDIR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Iğdır hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl Iğdır hayvan pazarında sakinlik yaşanıyor. Üreticilerden Ahmet Acıbucu, "Fiyatlar 75 ile 80 bine kadar çıkıyor. Bu sene vatandaş malını satamıyor" dedi. "Hastalıktan ve hayvan pazarının kapanmasından dolayı hayvan fiyatları arttı" diyen Acıbucu, kurban kesecek bazı vatandaşların da kurbanı saklayacak bir yeri olmadığı için hayvan alımını son güne bıraktığını belirtti.