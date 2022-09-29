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Iğdır ekonomi haberleri: Iğdır'da balıklar tezgahtaki yerini aldı

Ekonomi Haberleri

Iğdır ekonomi haberleri: Iğdır'da balıklar tezgahtaki yerini aldı

Gelen Iğdır haberine göre Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıklar iç bölgelerdeki illere gönderilmeye başlandı, Iğdır'da da balık tezgahları doldu.

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıklar iç bölgelerdeki illere gönderilmeye başlandı, Iğdır'da da balık tezgahları doldu.

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıklar yurdun 81 iline gönderiliyor. "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da da balıkçılar taze balıklara tezgahlarında yer verdi. İşletmeciler vatandaşlara taze balık yedirmek için günlük olarak balık getiriyor. Iğdır'da balık işletmecisi olan Serhat Savaş, sezon başı olduğu için fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "1 Eylülden itibaren balık sezonu başladı. Karadeniz balık evi olarak balıklarımızı tezgaha getirdik. Hava sıcaklığından dolayı ve fiyatların yüksek olmasından dolayı biraz işler durdu. İnşallah önümüzdeki zamanda havalar soğuduğunda balık çok geldiğinde fiyatları düşer. Vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dolayı şu an şikayetçi. Havalar soğuduğu zaman balık çok gelince vatandaşlar balığa doyacaktır" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Iğdır Ekonomi Haberler

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