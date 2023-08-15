Iğdır'da Zahireciler Çarşısı'nın yapımına başlandı

Iğdır'ın birçok yerinde dağınık halde bulunan zahirecilerin bir araya toplanması için planlanan Zahireciler Çarşısı'nın yapımına başlandı. Söğütlü Mahallesi Çevre yolu güzergahına yapılan ve 8 bin 500 m² toplam alan üzerine iki adet kapalı alan inşası hızlı bir şekilde devam ediyor.

Iğdır'ın birçok yerinde dağınık halde bulunan zahirecilerin bir araya toplanması için planlanan Zahireciler Çarşısı'nın yapımına başlandı.

Iğdır'da birçok bölgede faaliyet gösteren zahireci esnaflarını bir araya toplayacak modern Zahireciler Çarşısı'na hızlı bir şekilde başlanıldı. Söğütlü Mahallesi Çevre yolu güzergahına yapılan ve 8 bin 500 m² toplam alan üzerine iki adet kapalı alan inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. - IĞDIR