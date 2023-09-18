Iğdır'da Yeni Sebze ve Meyve Hali Hizmete Açılıyor

Tarımsal üretimin yaygın olduğu Iğdır'da, yeni yaş sebze ve meyve hali hizmete girmeye hazırlanıyor. Toplamda 20 bin 513 metrekare alanda bulunan hali, 33 asma katlı depo ve 4 soğuk hava deposuyla birlikte faaliyet gösterecek.

Tarımsal üretimin yapıldığı Iğdır'da yeni sebze ve meyve hali yakında hizmete açılıyor.

Tarımsal üretimin yaygın olduğu, üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin yapıldığı Iğdır'da yeni Yaş Sebze ve Meyve Hali çok yakında faaliyete geçecek. Bu çerçevede şehirde 20 bin 513 m metrekarede toplam 7 bin 917 metrekare kapalı alan 33 asma katlı depo, 4 soğuk hava deposu yer alıyor. - IĞDIR