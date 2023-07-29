Iğdır'da Uzman Eller Projesi Tarımsal Kalkınmaya Devam Ediyor

Iğdır'da Uzman Eller Projesi, tarımsal kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyor.

Tarım Bakanlığı Tarafından, kırsalda yaşamını sürdüren tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında öğrenim görmüş vatandaşların yararına sunulan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi için yetkililerin denetimi devam ediyor. Proje çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazanan Gülsüm Bozyiğit'e ait, Tuzluca İlçesi Eğrekdere Köyü'nde bulunan büyükbaş hayvancılık işletmesi ziyaret edildi. Ziyaretlerin diğer işletmelere aynı şekilde yapılacağı öğrenildi. - IĞDIR