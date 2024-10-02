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Iğdır'da Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Iğdır'da Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtımı Yapıldı
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Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Farklı Sertifikalı Buğday Tohumlarının Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında çiftçilere Taner buğday tohumu dağıttı. İl Müdürü Ahmet Tingiş, projenin gıda arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Iğdır İlinde Farklı Sertifikalı Buğday Tohumlarının Yaygınlaştırılması" projesi çerçeevsinde Iğdır'daki çiftçilere Taner buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Iğdır Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş; "Bilindiği üzere son yıllarda yaşanan Küresel iklim değişikliği, Kuraklık, Küresel Salgınlar gibi nedenlerle gıda arz güvenliğini sağlamak için tüm ülkeler gıda üretimi konusunda strateji belirlemeye başlamıştır. Özellikle ülkemizde temel besin maddesi olarak kullanılan buğday, üretimi ve stoklanması açısından stratejik öneme sahip konuma gelmiştir. Daha verimli ve kaliteli buğday çeşitleri ekilişinin ilimizde yaygınlaştırılması, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, çiftçilerin tarımsal girdilerde maliyetlerinin düşürülmesi, sertifikalı buğday tohumu kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenerek ilimizde Farkı Sertifikalı Buğday Tohumlarının Yaygınlaştırılması Projesi uygulanmıştır. Kuraklığa dayanıklı, hastalığa dayanıklı, verimi yüksek, protein ve hektolitresi yüksek Taner buğday çeşidinin ilimizde tanıtımı yapılarak ilk defa ekimi yapılacaktır. Güçlü ekonomi, güçlü tarım ve hayvancılıktan geçer. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanındayız ve yanında yer almaya devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerim siz üretin yeter" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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