Iğdır'da Kırtasiye Esnafı Marketlerin Satışlarından Şikayetçi

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da kırtasiyeciler, marketlerin kırtasiye ürünlerini satmasından dolayı satışlarının düştüğünü belirterek tepki gösterdi. Iğdır'da esnaflık yapan Turgay Keskin, "Bu haftalarda dükkanımızın dolu dolu olması gerekirken, satışlarımızın iyi olması gerekirken gördüğünüz gibi müşterimiz yok, satışımız yok, dükkan bomboş siftah da edemedik bu saate kadar. Mevcut hükümetin şu olaya dur demesi lazım" dedi. Esnaf Mustafa Celayır ise, "Bu sene ürünlerin çoğu elimizde kaldı. Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var süpermarketlerde kırtasiye satışını yasaklaması gerekiyor bundan dolayı biz küçük esnafa bir şey yapması lazım" diye konuştu.

Iğdır'da kırtasiye esnafı, yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Turgay Keskin, şunları söyledi:

"SATIŞ YOK, DÜKKAN BOMBOŞ"

"25 yıldır bu sektörün içindeyim, 25 yıldır kırtasiyecilik yapıyorum. Daha önceleri işimiz çok çok iyiydi, güzeldi. Sezon geldiği zaman işimiz çeviriyordu. Son yıllarda 3 isimli marketlerin kırtasiye satmasıyla işlerimiz çok çok düştü. Bizim fiyatımızın çok çok üstündeler fakat aileler oralara yöneliyor. Cumhurbaşkanımızdan, hükümetten isteğimiz bu satışların durdurulması, 3 isimli marketlerde satışların kırtasiye olarak durdurulması. Bu haftalarda dükkanımızın dolu dolu olması gerekirken, satışlarımızın iyi olması gerekirken gördüğünüz gibi müşterimiz yok, satışımız yok dükkan bomboş siftah da edemedik bu saate kadar. Mevcut hükümetin şu olaya dur demesi lazım. Marketlerin bu sektörden uzaklaşması lazım. Kırtasiye ürünleri kırtasiyeden alınır biz böyle gördük. Bunun uygulanmasını istiyoruz."

Esnaf Mustafa Celayır ise "Bu sene ürünlerin çoğu elimizde kaldı. Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var süpermarketlerde kırtasiye satışını yasaklaması gerekiyor bundan dolayı biz küçük esnafa bir şey yapması lazım" diye konuştu.