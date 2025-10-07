Haberler

Iğdır'da Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında Hayvan Desteği Denetlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamındaki hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Projenin, kırsal alanda tarımsal üretimi teşvik ettiği ve verimli yatırımlara dönüştüğü belirtildi.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında hayvan desteği alan vatandaşların işletmeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince, hibe desteği alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve üçüncü yılını tamamlayan işletmelerde son kontroller, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi. 2022 yılında proje desteği almaya başlayan işletmelerde yapılan incelemelerde, yatırımcıların hayvan varlıklarını artırdığı, verimli ve karlı bir üretim süreci yürüttükleri tespit edildi. Yetkililer, projelerin kırsal alanda tarımsal üretimi teşvik ettiğini, örnek ve sürdürülebilir yatırımlara dönüştüğünü belirtti.

Denetimlerin önümüzdeki dönemde de diğer destek alan işletmelerde devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yanı başında kanlı çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.