Iğdır'da Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında Hayvan Desteği Denetlendi

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında hayvan desteği alan vatandaşların işletmeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince, hibe desteği alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve üçüncü yılını tamamlayan işletmelerde son kontroller, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi. 2022 yılında proje desteği almaya başlayan işletmelerde yapılan incelemelerde, yatırımcıların hayvan varlıklarını artırdığı, verimli ve karlı bir üretim süreci yürüttükleri tespit edildi. Yetkililer, projelerin kırsal alanda tarımsal üretimi teşvik ettiğini, örnek ve sürdürülebilir yatırımlara dönüştüğünü belirtti.

Denetimlerin önümüzdeki dönemde de diğer destek alan işletmelerde devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR