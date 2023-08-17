Iğdır'da bal hasadında istenilen randıman alınamadı

Iğdır'da bal hasadında bu yıl istenilen randıman alınamadı

IĞDIR - İklimi ve coğrafi şartları ile diğer doğu illerinden ayrılan ve "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da bal üreticileri bu yıl istediği balı alamadı.

Iğdır'da çiftçiler tarafından Tuzluca ilçesinin yüksek yerlerine konulan kovanlardan bu yıl hasat başladı. Yaz aylarının başlarında havaların soğuk geçmesinden dolayı arıcılar bu yıl istedikleri verimi alamadılar. Arıcılardan İbrahim Balteymur geçen yılın hasadının bu yıla göre çok çok iyi olduğunu belirterek;"7. Aydan bu yana bal hasadına başladık. Ama doğru düz bir randıman alamadık. Bu yıl havalar çok soğuk geçti, havalar böyle geçtiği için verimli olmadı zar zor masrafımızı çıkardık. Bunun sebebi havaların soğuk geçmesinden kaynaklandı. Sürekli rüzgar estiği için iyi olmadı hava sıcak olsaydı ballar şirelenirdi ve güzel bir bal hasadı olurdu. Bu da olmadığı için bir verim alamadık. Bazı arıcı arkadaşlarımızı sesleniyorum herkes sürekli bir yere toplandığı zaman verim alınmıyor. Tuzluca'nın alanı çok geniş eğer herkes farklı yerlerde olursa daha güzel bir verim alınabilir. Tuzluca'da başta kekik olmak üzere, kır çiçeği, geven, yonca, kurgan gibi her çeşit bizim burada mevcut O yüzden bizim balımız çok kaliteli ve güzeldir" dedi.