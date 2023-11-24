İGDAŞ, BOTAŞ Hattı'na Yedek Bağlantı Projesi'ni Tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ, Avrupa Yakası'nda doğal gaz arzını güvence altına almak için BOTAŞ Hattı'na Yedek Bağlantı Projesi'ni tamamladı. Proje sayesinde Avrupa Yakası'nın doğal gaz arzı daha güvenli hale geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, "Herhangi bir doğal afet sürecinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda güvenli doğal gaz arzına devam edebilmek için kritik öneme sahip, BOTAŞ Hattı'na Yedek Bağlantı Projesi'ni tamamladık. Proje kapsamında ana iletim hattından, İGDAŞ Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarına (RMS-A) 'hot-tap' (canlı bağlantı) operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Avrupa Yakası'nın doğal gaz arzı artık yedek hat bağlantısı ile çok daha güvenli" dedi.

İBB iştiraki İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un doğal gaz arz güvenliğinde çok büyük öneme sahip bir projeyi daha başarıyla tamamlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

"Avrupa Yakası için artık deprem, heyelan, sel vb. sebeplerle olası hasar riski veya bakım ihtiyacına karşılık, alternatif bir ana hat bağlantımız var" diyen Özmen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Rusya'dan Türkiye'ye iletilen doğal gaz, BOTAŞ yüksek basınçlı ana iletim hattı ile İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne taşınmaktadır. İGDAŞ dağıtım şebekesi de bu ana iletim hattından beslenmekte ve İstanbulumuza bu ana iletim hattı üzerinden gaz dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

BOTAŞ 1980'li yıllarda inşa edilmiş mevcut iletim hattına paralel olarak ve Marmara Denizi'nden geçip Anadolu Yakası çıkışına kadar devam eden alternatif ikinci bir hattı 2010'lu yıllarda imal etmiştir. Biz de İGDAŞ olarak;

Mevcut BOTAŞ iletim hattında yaşanabilecek herhangi bir hasar, arıza ya da bakım gibi acil durumlarda, gaz arzında kesinti yaşanmaması için Avrupa Yakası'nı besleyen İGDAŞ Esenyurt 1-2-3 Doğal Gaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarımızın, ikinci BOTAŞ hattına yedek bağlantısını planladık."

2020 yılında planlamanın ön proje çalışmasını tamamladıklarını ve BOTAŞ ile Mart 2021'de protokol imzaladıklarını kaydeden Genel Müdür Dr. Özmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"BOTAŞ ile imzalanan protokol kapsamında, BOTAŞ'ın ikinci ana iletim hattına erişecek şekilde İGDAŞ yedek bağlantı hattını devreye aldığımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 11 Kasım 2023 tarihi itibarıyla gaz akışını durdurmadan ve başarıyla gerçekleştirilen bu çok önemli hot-tap (canlı bağlantı) operasyonu sayesinde, İstanbul halkına doğal gaz arzını daha güvenli ve sürdürülebilir sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

AVRUPA YAKASI'NIN DOĞAL GAZ TALEBİNİ KARŞILAYABİLME KAPASİTESİ YÜZDE 60 ARTTI

Dr. Mithat Bülent Özmen, göreve geldiklerinden bu yana İstanbul'a kesintisiz olarak güvenli doğal gaz arzı sağlamayı öncelediklerini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Son 4,5 yılda İGDAŞ olarak teknik akla önem vererek, çağın gerektirdiği teknoloji ve inovatif yönetim stratejileri geliştirdik. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz başka bir projemiz de 'İGDAŞ Esenyurt 1-2-3 RMS-A Çıkış Hatları Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı' çalışmasıdır.

Yüksek seviyede uzmanlık gerektiren teknolojik ve fiziki hat yenilemelerimiz sayesinde 1 milyon m3/h olan istasyon çıkış kapasitesini yaklaşık 1,6 milyon m3/h seviyesine çıkardık. Yani Avrupa Yakası'nda doğal gaz talebine cevap verebilme kabiliyetimizi yüzde 60 gibi ciddi oranda artırdık. Bir diğer ifadeyle, bugünü ve önümüzdeki yılları planlayarak ve hem halihazırdaki hem de potansiyel nüfus artışını da dikkate alarak, soğuk kış aylarında yüksek gaz çekişlerini rahatlıkla karşılayacak bir kapasiteyi İstanbulumuza kazandırmış olduk."