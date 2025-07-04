İGA'nın Yiyecek-İçecek Markaları FAB Awards 2025'te İki Ödül Kazandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga'nın yeme-içme alanlarında hizmet veren TUM ve TRU şirketi, yiyecek-içecek ile havaalanı perakende sektöründe mükemmelliği ödüllendiren "FAB Awards 2025" değerlendirmesinde iki ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUM, engelli bireylerin çalışmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi "Cafe Yanımda" ile "Yılın havalimanı çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık inisiyatifi" kategorisinde küresel birincilik elde ederken, TRU markası da "Yılın havalimanı lounge yeme-içme deneyimi" kategorisinde Avrupa'nın en iyisi seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUM ve TRU Üst Yöneticisi (CEO) Sadettin Cesur, ödüllerin şirketin insan odaklı çalışma prensiplerinin bir karşılığı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

" İstanbul Havalimanı'nda sunduğumuz her ürün, her hizmet, farklı ihtiyaçlara, kültürlere ve hassasiyetlere saygı duyan bir anlayışla tasarlanıyor. FAB gibi itibarlı bir uluslararası platformdan iki ödülle dönmek, kapsayıcılığı ve kaliteyi odağına alan bu yaklaşımımızın global ölçekte de takdir edildiğini gösteriyor. Bu ödüller, insanı odağına alan, çalışana ve misafire değer veren bir kültürün başarısıdır. Başta bizi bu ödüle layık gören değerli jüri üyeleri olmak üzere, bu başarıda emeği geçen misafirlerimize, paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."

Havalimanı işletmecisi İga'nın vizyoner bakışının önemine vurgu yapan Cesur, "Bu ödüller yalnızca operasyonel başarılarımızın değil, İGA İstanbul Havalimanı'nın vizyonunun bir yansımasıdır. İstanbul Havalimanı'nın her noktasında yolcu deneyimini sahiplenen, kapsayıcılığı önceliklendiren ve erişilebilirliği temel alan bir yaklaşım hakim. TUM ve TRU olarak biz de bu vizyonun güçlü bir parçasıyız. FAB jürisinin özellikle Cafe Yanımda'yı 'sosyal dönüşüme ilham veren bir örnek' olarak tanımlaması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü burada ödüllendirilen sadece iyi bir hizmet değil topluma, farklılıklara ve birlikte üretmeye duyduğumuz bağlılıktır." değerlendirmesinde bulundu.