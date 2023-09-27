İGA CEO'su Kadri Samsunlu görevden ayrıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılından bu yana İGA'nın CEO'su olan Kadri Samsunlu'nun yerine vekaleten Selahattin Bilgen'in atandığı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 2017 yılından bu yana İGA'nın CEO'luğunu yapan Kadri Samsunlu'nun yerine vekaleten Selahattin Bilgen'in atandığı paylaşıldı. Açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı'nın üst yönetimindeki görev değişikliği kararına istinaden bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 2017 yılından bu yana İGA İstanbul Havalimanı'na başarıyla liderlik etmiş olan CEO'muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Kendisine İGA İstanbul Havalimanı'nın başarısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. İGA İstanbul Havalimanı CEO'luk görevine, CFO'muz Sayın Selahattin Bilgen vekaleten atanmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak 'küresel aktarma merkezi' konumumuzu her geçen gün güçlendirecek ve Türkiye'nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL