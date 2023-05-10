IFTE 2023, hava yolları ve havacılık eğitim kurumlarını gençlerle bir araya getirecek

İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı (IFTE), havacılıkta kariyer hedefleyen gençleri, hava yolları ve uçuş eğitim kurumları ile bir araya getirecek.

İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı (IFTE), havacılıkta kariyer hedefleyen gençleri, hava yolları ve uçuş eğitim kurumları ile bir araya getirecek.

IFTE 2023'den yapılan açıklamaya göre, havacılık eğitim sektörünün buluşma noktası olacak fuar, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türk sivil havacılığına uzun yıllar hizmet eden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

İlki 2013 yılında gerçekleştirilen fuara, hava yolu şirketlerinin yanı sıra yerli ve yabancı uçuş eğitim kurumları katılıyor.

Türk Hava Yolları, Pegasus Havayolları ve Sunexpres gibi hava yolu şirketlerinin insan kaynakları ve eğitim departmanlarının hazır bulunacağı organizasyonda, kariyer planı yapacak gençler, doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi alma şansına sahip olacaklar.

Erah Havacılık Okulu'nun altın, Fenix Uçuş Okulu'nun gümüş ve Atlantik Uçuş Okulu'nun bronz sponsorluğunda düzenlenecek olan IFTE 2023'e, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, TAV Havalimanları Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, Corendon Airlines, Genel Havacılık AŞ ve Zafer Air de katkı sunuyor.