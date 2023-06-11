İESOB'da yeni yönetim için seçim yapıldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) üyelerini temsil eden delegeler, yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gitti. İESOB Olağanüstü Genel Kurulu'nda Zekeriya Mutlu ve Yalçın Ata'nın listeleri yarıştı. Seçim sonucu bugün saat 17.00'de açıklanacak.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) üyelerini temsil eden delegeler, yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gitti.

İzmir'de bir otelde düzenlenen İESOB Olağanüstü Genel Kurulu'nda milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan eski başkan Zekeriya Mutlu ile İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'nın hazırladığı listeler yarıştı.

Birlik üyelerini temsil eden 1030 delegenin 4 sandıkta oy kullandığı seçim öncesi konuşma yapan Zekeriya Mutlu, bu kongrenin "kardeşler kongresi" olduğunu belirterek, "Hangi partidensin, nereye oy verdin gibi sorular duydunuz mu? Bizim partimiz ekmektir. Eğer söylenenlerinin hesabını veremezsem bu koltuklarda oturan namerttir." dedi.

Diğer aday Yalçın Ata ise seçilmeleri halinde şeffaf, hesap verebilir bir yönetim tarzı sergileyeceklerini ifade ederek, "Meslek kuruluşları siyaset yapmak için değil mensuplarına hizmet etmek için faaliyet gösterirler. Mevcut ve önceki başkan sayesinde İzmir birliğinin üstüne yapışan siyaset yaftasını söküp atacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlanan oy verme işleminin bugün saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.