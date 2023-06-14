İESOB Başkanlığına Yalçın Ata Seçildi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda Yalçın Ata başkanlığa seçildi. Eski başkan Zekeriya Mutlu devir teslim törenine katılmadı. Ata, yeni dönemde esnaf ve sanatkarlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Yalçın Ata, görevine başladı.

İESOB binasında düzenlenen devir teslim törenine eski başkan Zekeriya Mutlu, katılmadı.

Görevi önceki dönem başkanvekili Selahattin Arslan'dan devralan Yalçın Ata, yeni dönemde herkesi kucaklayarak dayanışma içinde çalışacaklarını söyledi.

Esnaf ve sanatkarlara hizmet yolunda çıtayı yukarıya çıkarmak istediklerini belirten Ata, şunları kaydetti:

"Seçim bitti. Şimdi çalışma zamanı. Bundan sonra esnaf sanatkarlara en iyi şekilde hizmet edebilmek, sorunlarına çözüm yolları üretebilmek için özveri ile, teşkilatımızla omuz omuza hep birlikte çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Tüm odalarımızı, yöneticilerimizi kucaklayacak, teşkilatımızı ve esnaf sanatkarlarımızı rahatlatacak önemli projeleri hayata geçireceğiz."

Esnaf teşkilatına teşekkür eden Ata, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.