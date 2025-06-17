IEA Küresel Petrol Talebini Aşağı Çekti

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Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 21 bin varil düşerek 103 milyon 760 bin varile ulaşacağını öngördü. Zayıf ABD ve Çin talebi nedeniyle önceki tahminde revizyona gidildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü, yılın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'den gelen zayıf talebi gerekçe göstererek önceki tahminine göre günlük yaklaşık 21 bin varil düşürdü.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 720 bin varil artışla 103 milyon 760 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 741 bin varil olarak öngörülmüştü.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 100 bin varil azalarak 45 milyon 570 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 820 bin varil artışla 58 milyon 190 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise günlük 740 bin varil artışla 104 milyon 500 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol arzı mayısta günlük 320 bin varil arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 320 bin varil artarak 104 milyon 960 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı günlük yaklaşık 250 bin varil artarak 27 milyon 760 bin varil oldu. OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan kaynak üretimi ise günlük 5 milyon 630 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay önceki aya göre günlük yaklaşık 260 bin varil artışla günlük 33 milyon 390 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 70 bin varil artışla 71 milyon 570 bin varil seviyesine ulaştı.

Rapora göre, mayısta küresel petrol arzındaki artış, gönüllü üretim kesintilerini gevşetmeye başlayan OPEC ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ile OPEC+ dışı ülkelerinden eşit bir şekilde sağlandı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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