IEA: Güçlü büyüyen küresel elektrik talebi için şebeke yatırımları hızla artmalı

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 artacağı ve bu artışı karşılamak için şebeke yatırımlarının yüzde 50 artırılması gerektiğini açıkladı.

IEA'nın Elektrik 2026 raporuna göre, "Elektrik Çağı" olarak nitelendirilen bu dönemde, dünyadaki elektrik talebinin 2030'a kadar genel enerji talebinden en az 2,5 kat daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

Sanayi, elektrikli araçlar, klima, veri merkezleri ve yapay zeka kaynaklı artan kullanım, söz konusu talep artışını tetikliyor. Bu kapsamda, küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 seviyesinde güçlü artış göstermesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ekonomiler, elektrik talebindeki büyümeyi körüklemeye devam ederken, gelişmiş ekonomilerde de 15 yıldır durma noktasına gelen talep artışında hareketlilik görülüyor.

Artan elektrik talebinin karşılanmasında ise yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gazdan üretimin önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

Düşük emisyonlu üretim kaynaklarının büyümeye devam etmesiyle, 2030 itibarıyla yenilenebilir ve nükleer enerjinin küresel elektrik üretiminin yüzde 50'sini üreteceği tahmin ediliyor. Bu kaynaklar hali hazırda dünya elektriğinin yüzde 42'sini karşılıyor.

IEA, artan talep ve üretim ihtiyacı karşısında ise elektrik şebekelerinin kapasitesinin ve sistem esnekliğinin hızla artması gerektiği uyarısında bulunuyor. Hali hazırda, dünyada 2 bin 500 gigavat kapasiteye sahip yenilenebilir, depolama ve veri merkezleri gibi birçok proje şebeke bağlantı sırası beklediğinden devreye alınamıyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikte artan talebin karşılanması için şebeke yatırımlarının 2030'a kadar yüzde 50 artması gerektiğini belirterek, sistem esnekliğinin sağlanmasının kritik hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
