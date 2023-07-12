IEA Başkanı: Türkiye, Çin ile Güneş Enerjisi İşbirliği Yapabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin Çin ile işbirliği yaparak artan güneş enerjisi ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti. Birol, Türkiye'nin hızla artan temiz enerji talebi göz önüne alındığında, Çin ile Türkiye'nin önemli bir işbirliği geliştirebileceğini kaydetti.

İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin Çin ile işbirliği yaparak artan güneş enerjisi ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

Birol, Salı günü İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Çin İş Konferansı'na gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin hızla artan temiz enerji talebi göz önüne alındığında, Çin ile Türkiye'nin önemli bir işbirliği geliştirebileceğini kaydetti.

IEA Başkanı, "Bu işbirliği, güneş enerjisinden dijitalleşmeye ve elektrikli araçlara kadar pek çok alana uzanabilir" diye konuştu.

Birol, Çin hükümetinin yıllar önce uygulamaya koyduğu sanayi politikalarının bir sonucu olarak Çin'in, temiz enerji sektörüne hakim olduğunu söyledi.

IEA Başkanı, bugün dünyadaki güneş panellerinin yüzde 80'inin, rüzgar türbinlerinin yüzde 70'inin ve her iki elektrikli arabadan birinin Çin'de üretildiğini hatırlattı.

Birol'a göre Çin, güneş enerjisi sektörü başta olmak üzere enerji alanında çok yüksek kapasiteye sahip ve kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kapasite fazlasını ihraç edebiliyor.

IEA Başkanı, "Güneş, rüzgar ve nükleer enerjideki gelişmeler ve elektrikli otomobil üretimi son derece hızlı şekilde devam ediyor ve temiz enerjinin maliyeti hızla düşüyor" dedi.

Birol, "Bu tabloya baktığımızda Çin, temiz enerjinin üretimi açısından kesinlikle açık ara şampiyon" ifadelerini kullandı.

İlk defa düzenlenen ve bir gün süren Türkiye-Çin İş Konferansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından ve Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi.