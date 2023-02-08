İDMİB, 5 tır kışlık ayakkabı, bot ve kışlık giysiyi AFAD'a teslim etti

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İDMİB) koordinasyonunda 5 tır, yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve bot deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ( Afad ) teslim edildi.

Birlikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, yaşanan ağır kış şartları nedeniyle bölgede her türlü kışlık kıyafete ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Karaca, "Birlik olarak, deprem haberini ilk aldığımız andan itibaren sektörümüzde faaliyet gösteren dernek ve vakıflarımızın başkanlarıyla ve yönetim kurulu üyelerimizle temasa geçtik. 'Bölgeye en hızlı şekilde nasıl yardım ulaştırabiliriz?' diye plan yaptık. İlk etapta 40 bin çift kışlık ayakkabı ve bot ile kışlık kıyafet göndermek için harekete geçtik. Bunun için iş insanlarımız adeta seferber oldu. 2 gün gibi kısa bir sürede 5 tırı dolduran 40 bin çift ayakkabıyı ve 2 bin 500 adet kışlık ceketi AFAD'a teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Devletin, milletin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının böyle bir dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Karaca, şunları kaydetti:

"Biz de bu anlayışla hareket ediyor, bölgedeki vatandaşlarımıza daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Yardım için ilk etabı tamamladık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Birkaç gün içinde 60 bin çift kışlık ayakkabı ve botu, ayrıca 2 bin 500 kişilik kışlık ceketi deprem bölgesine götürülmek üzere AFAD'a teslim etmek istiyoruz. Hem sektörümüzden hem de diğer sektörlerden birçok şirket, yanımızda yer alıyor. 'Daha fazla ne yapabiliriz?' diye bizlere ulaşıyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 60 bin çift kışlık ayakkabı ve botu daha teslim ederek, deprem bölgesine toplamda 100 bin çiftten fazla ayakkabı ve botu göndermeyi hedefliyoruz. Bundan sonrasında da devletimizden talep gelmesi halinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Bu süreçte sektörel dernek ve vakıflarımızla tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalıştık. Üretici/ihracatçı firmalarımız yardım seferberliğimize topyekün şekilde katıldı. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."