IDEF'23 Savunma Sanayii Fuarı'na Farklı Ülkelerden Memnuniyet

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) için farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen firma yetkilileri, etkinlikten memnun olduklarını ifade etti. Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firma katılıyor. Farklı ülkelerden IDEF'23 için İstanbul'a gelen katılımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) için farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen firma yetkilileri, etkinlikten memnun olduklarını ifade etti.

Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firma katılıyor.

Farklı ülkelerden IDEF'23 için İstanbul'a gelen katılımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya'dan katılan Pt. Langit Biru Parasut şirketinin üst düzey yöneticisi Aprinovita Nurfirdaus, fuarın kendileri açısından iyi geçtiğini belirterek, " Türkiye'de bazı ilginç ürünlerle karşılaştım ve fuarda bunlar hakkında bilgi aldım." dedi.

Nurfirdaus, fuarda diğer şirketlerle görüşmeler yaptıklarını ve ortak girişim oluşturmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Endonezya'nın gelişmiş bir endüstriye sahip olduğunu anlatan Nurfirdaus, Türkiye ile Endonezya'nın savunma sanayisinde halihazırda süren işbirliğini daha da geliştirebileceğini söyledi.

"Hizmetlerimizi uluslararası şirketlere sunmak için bir fırsat"

Uydu ve iletişim alanında faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Yahsat şirketinin genel müdür yardımcısı Hamad el-Tair, IDEF'in dünya çapında en büyük 4 fuardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim için katılımımız stratejik öneme sahip. Burada yeni nesil uyduları tanıtıyoruz." diye konuştu.

Tair, fuar sayesinde ürünlerini Türk ve uluslararası şirketlere sunma fırsatı yakaladıklarını aktardı.

Çinli şirketlerin sayısı dikkati çekti

Çinli şirketler IDEF'23'e yoğun ilgi gösterdi.

Fuara, askeri tekstil ürünlerinden hava savunma sistemlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Çin menşeli 70'ten fazla şirket katıldı.

Bunlardan biri olan Hangzhou Oxman Sourcing şirketinin yöneticisi Candice Chen, "Bu fuar, bizim gibi ihracat odaklı çalışan firmalar için çok büyük bir fırsat sunuyor. Ürünlerimizi sergileme imkanı buluyoruz. Türkiye çok önemli bir konumda bulunuyor. Bu da dünyanın birçok yerinden insanların buraya gelmesini sağlayarak bize avantajlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Armor China şirketinin sahibi Jack Yu da fuarın kendileri açısından verimli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Standımıza gelip şirketim ve ürünlerim hakkında yazışan ve tartışan çok sayıda müşterimiz oldu. Bu fuardan sonra Çin'e geri döneceğiz, onlarla irtibata geçeceğiz ve iletişim halinde olacağız."