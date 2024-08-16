IDEF 2025 Tanıtım Programı gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmaları arasında yer alan ve gelecek yıl 22-27 Temmuz'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek IDEF 2025'in tanıtım etkinliği İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl 17'ncisi düzenlenecek fuar, İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Wow Otel ve Ataköy Marina'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Yeni logosu, yeri ve konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yapacak ve yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak fuar, savunma sanayisinin küresel devlerini İstanbul'da buluşturacak.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gel fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek.

Savunma sanayi fuarları arasında prestijli bir yere sahip olan IDEF, 2025 yılında da önceki deneyimlerini ve başarılarını yenilikçi konseptlerle harmanlamayı amaçlıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ve profesyonel ziyaretçiler, IDEF 2025'i büyük bir heyecanla beklerken, etkinliğin yeni konseptiyle yerli ve uluslararası savunma sanayi ekosistemine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

"Savunma ve güvenlik sektörlerinin tüm alanlarını kapsayan sayılı fuarlardan"

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, son yıllarda dünyada ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan gelişmelerin yarattığı risk, tehdit ve belirsizlik ortamına işaret ederek, bu gelişmelerin Türkiye'nin ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin daima güçlü bir şekilde korunması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Böyle bir dönemde Türk ordusunun üstün teknolojiye sahip; yerli ve milli harp, silah, araç ve gereçleriyle donatılmasının öneminden bahseden Gürak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve destekleriyle her geçen gün yeni bir başarıya imza atarak dünyada hak ettiği saygın yerini almış, yenilikçi bir anlayışla çok daha ileri seviyelere taşınarak küresel ölçekte rekabet edebilir bir seviyeye gelmiştir. Kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla savunma sanayimize milli bir karakter kazandırılması için çıkılan bu yolda yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaşılmasından büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz."

Gürak, dünyada meydana gelen teknolojik yeniliklerin ve tehditlerin savunma sanayisinin sürekli kendisini yenilemesini ve geliştirmesini zorunlu kıldığını bildirdi.

TSK ve savunma sanayi firmalarının sıkı işbirliği içerisinde çalıştığını dile getiren Gürak, şu açıklamalarda bulundu:

"TSK olarak insan kaynağımıza, vatanseverlerimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayisi firmalarımıza güveniyoruz. Kamu ve vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerimizin işbirliğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik projelerinin de kısa süre içerisinde tamamlanacağına ve gücümüze güç katacağına yürekten inanıyoruz. Her geçen yıl büyüyen ve yenilenen, bölgemizin en büyük savunma sanayi fuarı IDEF'in yeni konseptiyle katılımcı sayısını katlayarak artıracağı kanaatindeyim. Ben de bizzat mevkidaşım olan genelkurmay başkanlarını bu fuara davet edeceğim."

"Savunma sanayisinde ihraç edilen ürün çeşidi 230'a çıktı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii ve TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün de dünyada savunma ve güvenlik sektörlerinin tüm alanlarını kapsayan sayılı fuarlardan olan IDEF 2025'in gelecek yıl 22-27 Temmuz'da düzenleneceğini söyledi.

Türk savunma sanayisinin bugün geldiği noktada gemilerden helikopterlere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah sistemlerinden uydu çalışmalarına, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda olduğunu dile getiren Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleriyle ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Türk savunma sanayisi Başkanlığımız, koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, ARGE inovasyondan sanayileşmeye yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Yerli ve milli ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılmaktadır."

Görgün, savunma sanayisi ürünlerini ihraç ettikleri ülke sayısının 185'e çıktığını kaydederek, "İHA'lar ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 230'a çıkmıştır. Geleceğin muharebe alanlarını şekillendirecek teknolojilerdeki çalışmalara hız kesmeden devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Ürün ve sistemlerimizin tüm dünya pazarına sunulduğu platform haline geldi"

Haluk Görgün, hedeflerine ulaşmak için hangi teknoloji alanına yatırım yapmaları gerektiğini ince eleyip sık dokuyarak tespit ettiklerini belirterek, savunma sanayisinde muhtelif teknolojilerde 100'den fazla ARGE projesi yürüttüklerini, kritik ve stratejik teknolojileri millileştirdiklerini anlattı.

Görgün, "Lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, otonom sistemler, siber güvenlik, katmanlı imalat teknolojileri, enerjik malzemeler ve yapay zeka gibi çığır açıcı teknolojilerde yaptığımız doğru strateji belirleme ve ARGE çalışmalarımızla birlikte ülkemiz ilgiyle takip edilen ve giderek pazar payını artıran bir konuma gelmiş, küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

İlki 1993'te düzenlenen IDEF'in amaçlarından bahseden Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"IDEF fuarındaki amaç; ülkemizin savunma sanayisi alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla uluslararası savunma sanayisi firmalarının ülkemize gelmesini sağlamak iken günümüzde geldiğimiz noktada IDEF, Türkiye'nin geliştirdiği ürün ve sistemlerin tüm dünya pazarına sunulduğu bir platform haline geldi. Kıtaların buluşma noktası olan İstanbul'da gerçekleşen IDEF yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiğimiz güncel teknolojilerin gurur duyduğumuz bir vitrini olduğu kadar savunma sanayisi alanında uluslararası iş birliklerinin gerçekleştiği bir merkez konumundadır. Özellikle IDEF 2023, 54 ülkeden 689'u yerli, 772'si yabancı olmak üzere 1461 katılımcı firmayla dünyanın ilk 3 savunma sanayi fuarından biri oldu."

"Fuarın süresi 6 güne çıkarıldı"

Haluk Görgün, gelecek yıl 17'ncisini hayata geçirecekleri IDEF'i toplam 295 bin metrekarede, erişim ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkan bir lokasyonda, daha çok etkinliğe ev sahipliği yaparak, tüm ürünlerin halkın erişimine açıldığı bir kurguda düzenleyeceklerini söyledi.

Bugüne kadar sadece sektör profesyonellerine açık olan IDEF'in süresini 4 günden 6 güne çıkarttıklarını dile getiren Görgün, "Böylece katılımcı firmaların ve heyetlerin daha fazla sayıda iş görüşmesi yapmasını, fuarın eklenen iki günde daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesini, daha çok sayıda imza töreni gerçekleştirebilmeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asıl gücü olan vatandaşlarımızın da önceden kayıt yaptırarak yerli ve milli ürünlerimizi uluslararası sahneye çıktıkları bu profesyonel platformda görebilmelerine imkan oluşturmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Görgün, 2025'te önceki fuarlardan daha çok ve daha çeşitli milli katılımlar gerçekleştirilmesini öngördüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki yıl gerçekleşecek fuarımızda hem Türk savunma sanayi şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknoloji barındıran platform ve sistemleri görücüye çıkacak, çok sayıda sözleşme imzalanacak ve yeni iş birliklerinin temelleri atılacak. IDEF 2025'te ziyaretçi, heyet, katılımcı ve gerçekleşecek imza törenleri sayısında tarihi bir rekora imza atmayı, tecrübe ve başarılarımızı yeni konseptlerimizle birleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle yerli firmalarımızın savunma sanayimizin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterebilmesi adına milli bir görev yapma bilinciyle IDEF 2025'te yer almalarını ve fuara hazırlanmalarını bekliyoruz."

"Sözleşmelerimiz, planlamalarımız, çalışmalarımız hazır"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ise IDEF 2025 için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Başta KFA Fuarcılık ile birlikte ekip arkadaşlarımız uzun bir süredir çalışmalarını yapıyor. Sözleşmelerimiz, planlamalarımız, çalışmalarımız hazır. İnşallah bu noktadan sonra şirketlerimize fuar alanında yerlerimizi vermeye başlayacağız." dedi.

Vakfın kuruluş sürecinden ve faaliyetlerine değinen Topçu, 1993 yılından itibaren düzenlenen IDEF'in geçmiş serüveninden bahsetti.

Topçu, son olarak 2023'te ciddi katılıma ulaştıkları ve rekorlara imza attıkları bir fuarı gerçekleştirdiklerini kaydederek, gelecek yıl gerçekleştirilecek fuarda yapılacak yenilikleri anlattı.

Katılımcıların "fuarın biraz daha şehir merkezine yakın olması" yönündeki talep üzerine IDEF 2025'i İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Wow Otel ve Ataköy Marina'da düzenleyeceklerini ifade eden Topçu, bu 4 adresin birbirine ve şehir merkezine çok yakın olduğunu bildirdi.

IDEF'in logosunun ve marka kimliğinin yenilendiğini dile getiren Topçu, tüm süreçleri yönettikleri yazılımlarını da yeni baştan yazdıklarını söyledi.

Topçu, önceki fuarlarda ASELSAN ve HAVELSAN gibi vakıf şirketlerini bir salonda toplandıklarını anımsatarak, 2025'te her bir vakıf şirketinin ayrı bir salonda olacağını bildirdi.

Bilal Topçu, "Elektronik sistemler salonu, kara araçları salonu, havacılık ve uzay sistemleri salonu gibi temalı, odaklı salonlar oluşturmaya çalıştık. Hem vakıf şirketlerimizi bu salonlara dağıtmamız vesilesiyle hem de bu şirketlerin dağılımı ve odak teknolojiler vesilesiyle fuar içindeki ziyaretçilerin ve katılımcıların sirkülasyonunun daha dengeli olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Fuarın yeni lokasyonları büyük imkanlar sunacak

Bilal Topçu, konseptlerindeki en büyük değişim noktasının "Atatürk Havalimanı'nda yapacakları etkinliklerin" olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 bin metrekare C terminalinin kapalı alanı var. Burada stantlarımız da olacak. VIP lounge olacak, heyetlerimiz orada ağırlayabileceğiz. Yine onun önündeki açık alanda hem statik sergileme alanları bulunacak hem de geçit töreni, uçak gösterileri, kara araçlarının deneyimleme parkurları gibi imkanlar olacak. Açılış törenimizi de orada icra edeceğiz. Wow İstanbul Otel ve Kongre Merkezi üçüncü lokasyonumuz. IDEF çerçevesinde çok fazla resepsiyon yemeğimiz ve etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinliklerin çoğunu oradaki kongre merkezi içerisinde planlıyoruz. Orada ayrıca şirketlerin ve katılımcıların kullanabileceği toplantı salonları yer alacak. Son olarak dördüncü lokasyonumuz Ataköy Marina bölgesi. O bölgede küçük ve büyük gemilerimiz olacak. Araçla 11-12 dakika uzaklıkta bir alan. Orada da güzel imkanlarla hem yabancı heyetleri misafir edeceğiz. Hem de bazı gösterileri icra etme ve bazı insansız deniz araçlarını sergileme şansı bulacağız."

Topçu, lokasyonlar arasında ring seferlerinin olacağını kaydederek, ulaşım kolaylığından bahsetti.

"Savunma sanayi fuarları arasında dünyada birinci sıraya oturmak istiyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, yurt dışı ziyaretlerine değinerek, IDEF'in Uluslararası Savunma Sanayii fuarı olması nedeniyle yabancı firmaların da etkinlikte yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl fuarın organizatörlüğünü yapmak neden KFA'yı seçtiklerini anlatan Topçu, "KFA ile İstanbul Fuar Merkezi ve Atatürk Havalimanı ile birlikte yeni İDEF'te 2023'teki başarılarımızın üzerine yenilerini katarak savunma sanayi fuarları arasında dünyada birinci sıraya oturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Topçu, fuarın planlanan açılış etkinliğine ilişkin bilgiler vererek, çok sayıda gösteri düzenleneceğini bildirdi.

Kuracakları parkurlarda araçların test edilebileceğini dile getiren Topçu, şöyle devam etti:

"Fuarımızın en güçlü yanı ikili görüşmeler. 2023'te 5397 ikili görüşme yapıldı ve bunun tamamı bizim yazılımımız üzerinden yapıldı. Gerçekleşme oranını da yüzde 80. Bu orana baktığımızda dünyadaki diğer fuarlar arasında hakikaten çok ön plana çıkıyoruz bu platformda. Biz yeni yazılımımızda bunu daha da iyi noktalara çekeceğiz. Çünkü bu platform şuna yarıyor: Aslında sergilenen ürünlerin ticarete dönüşmesine ve ekonomiye katkı sağlaması aslında en çok bu görüşmelerden geçiyor."

Topçu, fuarda Trends ismiyle yeni bir alan kurguladıklarını, firmaların yeni ürünlerini ve teknolojilerini bu alanda sergileyebileceklerini belirterek, "IDEF'in en yeni ürünleri burada sergilenmiş olacak." şeklinde konuştu.

Ürün tanıtımlarına ilişkin de yeni alanlar hayata geçireceklerini ifade eden Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası çok güzel olacak diye hayal ediyoruz. Neden? Katılımcılarımız stantları yeni ürünlerini tanıtmaya uygun olmayabiliyor. Biz de burada 'yeni alanlar oluşturalım' dedik. Burada perdesinden döner platformuna, canlı yayın yapılabilecek prodüksiyon hizmetlerine ve ekranlara kadar altyapı imkanlarımızı sağlayacağız. Firmalarımız buralarda yeni ürünlerini tanıtabilecek. Aynı zamanda bu ürün tanıtımları da IDEF.com.tr ve sosyal medya hesaplarımızdan sürekli canlı şekilde yayınlanacak."

Davetlilerin akşam saatlerinde fuarda görüşemediği insanlarla bir araya gelebileceği resepsiyonlar düzenleyeceklerini anlatan Topçu, gazeteciler için de çeşitli salonlarda ve lokasyonlarda basın ve iletişim alanlarını oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

"Fuar, dünyanın en özgün konseptine sahip olacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türk savunma sanayisinin son yıllarda sadece bölgesel değil küresel çapta da dikkat çeken bir güç haline geldiğini belirterek, "Bugün yerli ve milli ürünlerle donatılmış bir savunma sistemimiz, modern savaş uçaklarımız ve denizaltılarımız bulunmakta. Hepimizi gururlandıran bu başarılar sadece askeri gücümüzü değil aynı zamanda da teknoloji ve inovasyon alanında da büyük bir atılımı temsil etmektedir." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin mühendislikten yazılıma kadar birçok alanda kendi çözümlerini geliştiren, yüksek teknolojiye dayalı ürünler üretme kapasitesini artıran bir seviyeye ulaştığını dile getiren Burkay, "Bu süreçte özellikle Bursa gibi ülke sanayimize yön veren şehirlerde de yine SBB öncülüğünde yerli üretim ve teknolojik ilerleme konusunda çok önemli aşamalar kaydettik." ifadelerini kullandı.

Burkay, Türk savunma sanayisinin gücünün Türkiye'nin gelecekteki başarılarına da ışık tuttuğunu, bu güçlü temellerin üzerine çok daha büyük başarılara ulaşacaklarını vurguladı.

Tam 10 yıl önce kurdukları fuarcılık şirketi KFA'nın modern fuarcılık ve yenilikçi yönetim anlayışıyla kısa sürede Türk fuarcılığının yüz akı konumuna geldiğinden bahseden Burkay, "Kamu yararı odaklı ve özel sektör mantığıyla çalışan şirketimiz sektörlerimizin gelişim için tüm kaynaklarını seferber etmektedir. Fuarcılıkta diğer sektörlerde yakaladığımız bu başarıları inşallah IDEF ile taçlandırmak en büyük arzumuz." açıklamasında bulundu.

Burkay, fuarın 4 farklı lokasyonda gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Açılış törenleri ve lansman alanlarıyla dünyanın en özgün konseptine sahip olacak bir fuarı yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından IDEF 2025 için geri sayım başlatıldı ve protokol üyelerinin katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.