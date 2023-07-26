İDDMİB Metal Endeksi İhracatçıları Bilgilendirecek

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Metal Endeksi çalışması ile sektörün gelişmeleri ve ihracat talepleri takip edilecek.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Metal Endeksi çalışmasını hayata geçirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bu çalışmanın hem Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünü genel olarak ele aldığını hem de alt sektörler bazında sektörlerin nabzını tutacağını söyledi.

Tecdelioğlu, endeksi metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri, ihracat taleplerini izlemek, sektör ve ihracatçılarını bilgilendirmek amacıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, "TR-METALENDEKS için her ay İDDMİB olarak üyelerimize alt sektörlerimize göre (Hırdavat, Mutfak, Bakır, Alüminyum, Armatür ve Döküm) hem online hem de telefonla ihracat beklenti endeks anketleri doldurtuyoruz. Bu anket sonuçlarını 2022 yılının ekim ayından beridir ihracat değer, miktar ve birim fiyat verileri ile birlikte raporluyoruz." şeklinde konuştu.

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ocak-haziran dönemi ihracatının 6,63 milyar dolara ulaştığını, aynı dönemde birim ihraç fiyatının ise 4,59 dolar olduğu bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alüminyum, bakır, döküm, hırdavat, armatür, mutfak eşyaları ve yapı malzemeleri sektörleriyle ilgili veriyi, beklentiyi ve dünyadaki değişimi, ihracatın aşağı veya yukarı değer olarak, miktar olarak her türlü hareketinin ihracat yapan firmalarla paralellik göstermesi için bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Endeksi hazırlarken yapılan ankette sorduğumuz sorularla ihracatın gelecek dönemdeki sipariş stokunu öğreniyoruz, üretim kapasitelerindeki boşluğun olup olmadığını öğreniyoruz, yarattıkları değerdeki katma değeri öğrenmeye çalışıyoruz.

Bu verileri piyasayla, ekonomi yönetimi ve ilgili bakanlıklarımızla paylaşarak sektörlerimizle ilgili sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayarak bu yönde gerekli teşvik ve desteklerin verilmesini, kapasitelerin artırılması ve yatırımların devam etmesi için sektörel bazda önem arz ettiğini ve gelecek dönemde bu sektörlerin dünyada alacağı pazar paylarının artırılmasıyla ilgili bize yön göstermesini sağlayacağız. Böylelikle sektör rakamlarımızla bakanlıklarımızın beş yıllık program dahilinde geliştirdiği sektörel planlarımıza yön vermeleri için alt yapı sağlamış olacağız."

Tecdelioğlu, 2022 Kasım ayından itibaren endeks çalışmalarının başlatıldığını vurgulayarak, "İDDMİB olarak bu çalışmamızla Türkiye'nin bu sektörlere değer vermesini, katma değerli bir sektör olduğunu göstermeyi, Türkiye ihracatının yaklaşık 3 buçuk katı gibi katma değerli bir sektör olduğu için de sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu endeksi her ay basınla, sektörle ve üyelerimizle paylaşacağız." dedi.

Bu çalışmanın iki temel hedefi olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, "Birincisi, üyelerimizin ihracatçılarımızın sektörel bazda yatırımlarına devam ederek kapasite artışları ve pazardaki paylarını arttırmayla ilgili iştahlarını devam ettirmek ve bununla ilgili doğru bir şekilde dünya pazarlarından daha fazla pay almayı sağlayabilmek, ikincisi de bu yaptığımız endeks sayesinde katma değerli bir sektör olduğumuzu bakanlıklarımıza ve hükümetteki görevli arkadaşlarımıza gösterip sektörel bazda teşvik ve desteklerle ilgili çalışmaların sağlık olmasını sağlayacağız. Çalışmayı alt sektörlerin tamamına yapıyoruz." açıklamasında bulundu.