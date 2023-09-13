İçme Sütü Üretimi Azalıyor

TÜİK verilerine göre, içme sütü üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,8 oranında azaldı. Ayrıca yılın ilk 7 ayında tereyağı üretimi de düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, marketlere litre fiyatı 45 liraya kadar çıkan içme sütü üretiminde azalma devam ediyor. İçme sütü üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,8 oranında azaldı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre bir önceki ay 866 bin 632 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 ton oldu. İşletmelerin topladığı inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,9'luk azalma kaydetti.

TÜİK verilerine göre, bir önceki ay 105 bin 140 ton olan içme sütü üretimi temmuz ayında yüzde 2,8 azalarak 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti.

YILIN İLK 7 AYINDA DA İÇME SÜTÜ ÜRETİMİYLE BİRLİKTE TEREYAĞI ÜRETİMİ DE DÜŞTÜ

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 16,0, tereyağı üretimi yüzde 16,0 ve yoğurt üretimi yüzde 14,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 19,8 azaldı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,5 ve yoğurt üretimi yüzde 2,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,8 ve içme sütü üretimi yüzde 1,4 azaldı.