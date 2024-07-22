İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB Yöneticileriyle İstişare Toplantısı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yöneticileriyle bir araya geldi.

TOBB İkiz Kuleler'deki istişare toplantısı basına kapalı gerçekleştiriliyor.