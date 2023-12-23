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İçişleri Bakanı: Sis-2 Operasyonunda 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Sis-2' operasyonlarında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 37 milyon TL vergi kaybının önlendiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı 'Sis-2' operasyonlarında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 37 milyon TL vergi kaybının önlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı tütün mamulü üretim ve satışına yönelik yurt genelinde 'Sis-2' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da katılımıyla düzenlenen operasyonlarda; 13 milyon 91 bin 486 doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 boş makaron 81 bin 30 paket sigara, 8 bin 908 kilogram tütün mamulü, 9 bin 429 puro, 12 bin 913 elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 sahte bandrol, 41 sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Toplam 457 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirlendi.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek, kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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