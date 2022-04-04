Icbc'nin Yeni Yerel Yuan Kredileri Geçen Yıl 2,12 Trilyon Yuana Ulaştı - Haberler

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Icbc'nin Yeni Yerel Yuan Kredileri Geçen Yıl 2,12 Trilyon Yuana Ulaştı

Xinhua - Ekonomi
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Icbc'nin Yeni Yerel Yuan Kredileri Geçen Yıl 2,12 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Yeni yerel yuan kredileri hacmi, 2020'de kaydedilen kredi hacmine göre 243,3 milyar yuan artış gösterdi. Banka, fonların bir kısmının reel ekonominin kilit alanlarına ve zayıf halkalarına gittiğini söyledi. 2021'in sonunda, bankanın imalat sektörüne verdiği ödenmemiş krediler, yıllık 319,7 milyar yuan artarak 2 trilyon yuanı aştı. Banka, geçen yıl yeşil kredilerin […]

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Yeni yerel yuan kredileri hacmi, 2020'de kaydedilen kredi hacmine göre 243,3 milyar yuan artış gösterdi. Banka, fonların bir kısmının reel ekonominin kilit alanlarına ve zayıf halkalarına gittiğini söyledi. 2021'in sonunda, bankanın imalat sektörüne verdiği ödenmemiş krediler, yıllık 319,7 milyar yuan artarak 2 trilyon yuanı aştı. Banka, geçen yıl yeşil kredilerin yüzde 34,4 artarak 2,4 trilyon yuanın üzerine çıktığını, kapsayıcı kredilerin ise keskin bir şekilde yüzde 50'den fazla artış kaydettiğini söyledi. Yıllık sonuçlara göre, bankanın net karı geçen yıl yıllık yüzde 10,2 artışla 350,2 milyar yuan oldu. Faaliyet geliri de bir yıl öncesine göre yüzde 7,6 artarak 860,9 milyar yuana ulaştı.

Xinhua / Ekonomi

4 Nisan, Kredi, Banka, Ekonomi, Haberler

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