Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2025 yılına kadar kurulu yeni enerji kapasitesini 150 milyon kilovatın üzerine çıkarmayı planlıyor. Bölge, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarıyla zengin bir potansiyele sahip.

İç Moğolistan, 2025 yılına kadar yeni enerji kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor

HOHHOT, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2025 yılı itibarıyla kurulu yeni enerji kapasitesini 150 milyon kilovatın üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu rakam, 2022 seviyelerine göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor.

Bölge yönetiminin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılına kadar bölgenin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 98 milyon kilovata, kurulu güneş enerjisi kapasitesi ise 52 milyon kilovata ulaşacak.

Hükümet, bölgenin 2025 yılı itibarıyla yeni enerji kaynaklarından 300 milyar kilovat-saat elektrik üretebileceğini kaydetti.

Bölge ayrıca 2030 yılına kadar kurulu yeni enerji kapasitesini 300 milyon kilovatın üzerine çıkarmayı ve yıllık yeni enerji üretimini de yaklaşık 600 milyar kilovat-saat seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, rüzgar ve güneş açısından zengin kaynaklara sahip. Bölgenin kurulu yeni enerji kapasitesi 2022 yılı sonu itibarıyla 61,82 milyon kilovata ulaşarak ülke çapında üçüncü sırada yer alırken, bölge 133,5 milyar kilovat-saatlik yeni enerji üretimiyle ülke genelinde ilk sırada yer aldı.