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IC Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

IC Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı
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IC Holding, 'Gelişimin Etkisi' temasıyla hazırlanan 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini derleyerek paylaştı. Şirket, 2030'da karbon emisyonunu 2022’ye göre yüzde 27 azaltmayı hedefliyor.

IC Holding, sürdürülebilirliği gelişim stratejisinin merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri derlediği 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu "Gelişimin Etkisi" temasıyla paylaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve hem çevresel hem de sosyal verileri bağımsız denetimden geçen 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, IC Holdingin inşaat, enerji, turizm, altyapı, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren 12 grup şirketi ve 2 projenin sürdürülebilirlikle ilgili iyi uygulama örnekleri, gelecek planları ve katıldığı inisiyatiflerle stratejilerini içeriyor.

Rapor, Grubun 1969'dan bu yana, bilgi birikimi ve azimle sürdürdüğü faaliyetleri sonucu yurt içinde ve dışında yakaladığı başarıyı yansıtarak, geleceğe dair taahhütlerini ve hedeflerini ortaya koyuyor.

İklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş konusuna öncelik veren IC Holding, tüm Grup şirketleri için düşük karbonlu yol haritaları oluşturmaya yönelik projeler başlattı. Şirketlerde enerji etüdü, araçların elektrikli/hibrit dönüşümü, yenilenebilir kaynaklardan elektrik tedariki kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

IC Holding, yaptığı tüm değerlendirmeler neticesinde, 2030'da karbon emisyonunu, temel yıl olarak alınan 2022'ye göre yüzde 27 azaltmayı hedefliyor.

Grup, odaklandığı dört sürdürülebilir kalkınma amacı olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme", "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" ile "İklim Eylemi" özelinde 2025'te de projeler üretmeye, döngüsel ekonomiyi destekleyecek faaliyetler geliştirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Can Çaka, IC Holding olarak, iş faaliyetlerini ve iş ilişkilerini sürdürürken, toplum ve çevre üzerinde pozitif etki oluşturacak şekilde büyük bir sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını belirtti.

Çaka, Türkiye'de ve dünyada gelişime ihtiyaç duyulan alanlarda sorumluluk üstlendiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını aktararak, "Faaliyet gösterdiğimiz her alanda gelişimi destekleyerek, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir dünya bırakmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu 'Gelişimin Etkisi' teması altında yayımladık." ifadelerini kullandı.

İlk raporda, 2030'a doğru kısa-orta-uzun vadeli hedeflerini açıkladıklarını kaydeden Çaka, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu rapor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve üzerine eklediğimiz yeni projeleri içeriyor. Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bunun için şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sürdürülebilirlik anlayışını daha güçlü şekilde ileriye taşımakta kararlıyız. Bu alandaki çabalarımızla hem çevresel etkilerimizi azaltmayı hem de uzun vadeli başarı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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