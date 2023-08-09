İç Hat Uçak Biletlerinde Tavan Fiyatı Artırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yeni kararıyla iç hat uçak biletlerindeki tavan fiyatı yaklaşık yüzde 65 oranında artırılarak 1650 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın toplantısı sonucunda alınan kararla birlikte iç hat uçak biletlerinin üst limit fiyatında ciddi bir artış yaşandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yeni kararıyla iç hat uçak biletlerindeki tavan fiyat değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın toplantısı sonrasında uçak biletlerinin tavan fiyatı yaklaşık yüzde 65 oranında artırılarak 1650 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi.

İç hat uçak biletleri için tavan fiyat 2500 TL oldu

BloombergHT'de yer alan habere göre, uçak biletlerinin üst limit fiyatında güncellemeye gidildi. Yapılan düzenlemeyle geçen yıla göre fiyatlarda ciddi bir artış yaşandı.

İç hatlar için uçak bileti fiyatlarının geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 317'lik bir artış yapıldığı ortaya çıktı. 2022 yılında 599 TL olarak başlayan tavan fiyat, Temmuz ayında 1150 TL'ye, Ağustos'ta ise 1650 TL'ye çıkarılmıştı. Son artışla birlikte tavan fiyatları 2500 TL'yi buldu.

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İç hatlara yönelik tavan fiyatlandırması ilk olarak 2013 yılında başlatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla 2013'te tek yön tavan fiyatı 299 TL olarak belirlenmişti. Ancak Ağustos 2023 itibarıyla bu fiyat 2500 TL'ye yükseltilmiş durumda.

Konuyla ilgili gelen ilk yorumlarda uzmanlar; artan akaryakıt fiyatları, enflasyon ve döviz kurundaki yükselişin havayolu şirketlerinin maliyetlerini artırdığına dikkat çekti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, tavan fiyatların piyasa şartlarına göre belirlendiğini ve tüketicinin lehine olacak seviyede tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uçak biletleri için yeni tavan fiyatlandırma makul mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.