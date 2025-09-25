IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üretimini Yüzde 12,6 Artırdı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında elektrik üretimini yüzde 12,6 artırarak 813 megavatsaate yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra, hidroelektrik, güneş, rüzgar ve depolama projeleriyle enerji dönüşümünde öncü rol üstlenmeyi ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Toplam kurulu gücü 500 megavata yaklaşan 9 hidroelektrik ve bir güneş santrali ile elektrik üreten şirket, yurt içinde ve yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla orta vadede bugünkü kurulu gücünün iki katını aşmayı planlıyor.

"Gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Üst Yöneticisi (CEO) Cem Aşık, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirdiklerini belirterek, "Yılın ilk yarısında elektrik üretimimizi yüzde 12,6 artırarak 813 megavatsaate ulaştık. Bu sadece bir üretim artışı değil, sürdürülebilir bir gelecek için verdiğimiz sözün yerine getirildiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Doğadan aldıklarını doğaya geri veren üretim anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Aşık, "2024'te gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arzla yatırımcılarımıza ve sektöre güven verdik. Türkiye'nin enerji konusundaki potansiyelini değerlendiriyor, karbon salımını azaltıyor ve gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz. 'Dünya için enerji üretirken dünyayı koruma' vizyonumuz, çeşitlendirilmiş portföyümüz ve verimlilik odaklı iş modelimizle güçlü finansal sonuçlar elde ediyor, yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşık, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin coğrafi olarak dağılmış olmasının kendilerine büyük avantaj sağladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ocak-temmuz döneminde Türkiye genelinde kuraklık nedeniyle ana havzalardaki su miktarı yüzde 31 azalırken, santrallerimizin bulunduğu bölgelerin ortalamasında bu azalma yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Hidroelektrik santraller yerli ve yenilenebilir kaynaklar olmalarının yanında, elektrik şebekesine dengeleme ve atalet hizmetleri sağlamakta çok özel konumları nedenleriyle, elektrik ekosisteminde kritik önemlerini ve vazgeçilmez konumlarını korumaya devam edecekler."

Erzin-2 GES'in ilk yarıda üretime yüzde 14 katkı sağladığını vurgulayan Aşık, "Bu da ne kadar doğru bir yatırım kararı aldığımızı gösteriyor. Bu proje için yakın zamanda Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) gibi iki güçlü finans kuruluşu ile yapılan 65 milyon dolarlık anlaşma yatırımlarımıza duyulan güvenin en somut göstergesi." ifadelerini kullandı.

Aşık, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu büyüme stratejisi yürüttüklerine ve her yatırımda çevresel fayda sağlamayı hedeflediklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki rolüne katkı verdiklerini ve bulundukları bölgelere istihdam ve teknoloji kazandırdıklarını ifade etti.

Depolama teknolojileri enerjide kritik rol oynayacak

Enerji sektörünün geleceğinde depolama teknolojilerinin kritik rol oynayacağını aktaran Aşık, Erzincan'daki Bağıştaş Hibrit GES projesinin yanı sıra toplam kurulu gücü yaklaşık 500 megavat olacak depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini ve şirketin depolamalı RES projelerinden biri olan Ömer Depolamalı RES için ÇED olumlu kararı verildiğini bildirdi.

Aşık, IC Enterra'nın uluslararası büyüme stratejisi çerçevesinde birçok ülkeyi detaylı incelediklerini, ilk adım olarak Avrupa'da İtalya ile yurt dışına açıldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den doğup Avrupa'ya açılan sürdürülebilir bir enerji hikayesi yazıyoruz. İtalya'da iki rüzgar projesi geliştiriyoruz. İzin süreçlerinin tamamlanmasından sonra santrallerin inşa sürecine başlayacağız. Ayrıca sürekli yeni projeleri incelemeye de devam ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız faaliyete geçtiği zaman yabancı para biriminden ek gelir yaratacak. Hedefimiz, Türkiye'den doğan ama küresel ölçekte bir yenilenebilir enerji oyuncusu olmak." ifadelerini kullandı.