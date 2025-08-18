IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üretim ve Gelirini Artırdı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında üretimini yüzde 12,6 artırarak 813 megavatsaate, gelirini ise 2,4 milyar liraya taşıdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Portföyünde hidroelektrik santralleri (HES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) bulunan IC Enterra, yılın ilk yarısında üretim, gelir ve karlılığını artırarak sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdü.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan bilanço verilerine göre, IC Enterra'nın ocak-haziran döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artarak 813 megavatsaate yükseldi. Aynı dönemde elde edilen toplam gelir ise 2,4 milyar lirayı aştı. Üretim ve gelirdeki bu artış, şirketin stratejik yatırımları, kaynak çeşitliliği ve verimlilik odaklı iş modeliyle uyum içinde ilerlediğini ortaya koydu.

Şirketin bu dönemdeki üretim artışında önemli rol oynayan yatırımlardan biri, 2024'te devreye alınan Hatay Erzin'deki GES oldu. Şirketin güneş enerjisi alanındaki büyüme hedeflerine güçlü destek veren Erzin-2 GES, yılın ilk yarısında tek başına 115 megavatsaat elektrik üreterek IC Enterra'nın portföyüne yüzde 14'lük katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi Cem Aşık, farklı coğrafi bölgelerde üretim yapan 9 HES'in gösterdiği üretim performansının şirket gelirine olumlu yansıdığını belirterek, "Öte yandan, Erzin-2 GES projemizin, daha ilk yarıda toplam elektrik üretimimizde kattığı değer, ne kadar isabetli bir yatırım kararı olduğunu gösteriyor. Beklentimiz, özellikle yaz aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte Erzin'deki güneş santralimizin üretimimize olan katkısının daha artması yönünde." ifadelerini kullandı.

Aşık, bu dönemde şirketin esas faaliyet karının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 970 milyon lira seviyesine ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Esas faaliyet karımızdaki bu artış, yalnızca üretim hacmindeki büyümeden değil, aynı zamanda ticaret süreçlerimizdeki etkinliğin ve risk yönetimi politikalarımızın başarısından kaynaklanıyor. Operasyonel verimliliği esas alan iş modelimiz sayesinde güçlü finansal sonuçlara ulaştık. İlk yarıda şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1,9 milyar lirayı geçerken, FAVÖK marjı da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024'ün ilk yarısında yüzde 71,5 olan FAVÖK marjı, bu yıl yüzde 80'e yükseldi."