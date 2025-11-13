IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Kurulu Gücünü 2030'a Kadar Üç Katına Çıkarmayı Hedefliyor

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Cem Aşık, enerji üretim santrallerindeki kurulu güçlerini 2030'a kadar 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

IC Holding'in enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin Hatay'ın Erzin ilçesindeki Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Cem Aşık, beraberinde şirket yöneticileri ve gazetecilerle, güneş enerjisi santralini gezerek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aşık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Erzin'deki GES'in yılın ilk yarısında tek başına 115 megavatsaat elektrik ürettiğini belirten Aşık, "Burası şu anda Türkiye'nin üçüncü büyük güneş enerji santrali. İlk senesi olmasına rağmen bizim toplam elektrik üretimimizin yüzde 18 buçuğunu üretti." dedi.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin yenilebilir enerji alanında yatırımlar yaparak hızlı büyümeyi hedefleyen bir şirket olduğunu anlatan Aşık, şöyle konuştu:

"Diğer hidroelektrik santrallerimiz üretimlerine devam ederken, Erzin'de elektrik üretimimizde yüzde 18'lik büyümeyi sağladık. Toplamda Erzin santrali şu ana kadar yaklaşık 225 bin megavat elektrik üretti. Toplamda da bu yıl bitiminde 240 bine yaklaşan bir üretim yapacak. Bu da zaten fizibilitesine çok uygun bir üretim. Gelecek sene biraz daha da yüksek olmasını bekliyoruz. Biz yenilebilir enerji alanında yatırım yapan ve hızlı büyümeyi hedefleyen bir şirketiz. Şu andaki kurulu gücümüzü, önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 katına, 2030'a kadar da 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Aşık, şirketin yeni projeleri hayata geçireceğini belirterek, Türkiye içinde 500 megavatlık yeni bir projelerinin olduğunu, bunları peyderpey yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yurt dışındaki projelerine değinen Aşık, "İtalya izinler konusunda ilerlemiş durumda, başka ülkelerle de iş geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Olan tesislerimizi sürekli olarak yenileyip operasyon tarafını da geliştirerek, yeni teknolojileri de kullanarak verimliliğimizi artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İbrahim Çeçen Yaşam Alanı'nı ziyaret eden şirket yöneticileri ve gazeteciler, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve Halk Eğitimi Merkezince dokuma, dikiş ve sepet örücülüğü kurslarına katılan kadınlarla bir araya geldi.

Burada yapılan çalışmaları inceleyen heyet, depremzede kadınlarla sohbet etti.