İç borçlanma stratejisi (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İç borçlanma stratejisi (1)

İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title