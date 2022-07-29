İç borçlanma stratejisi (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. (Sürecek) Ekonomi AA / Mehtap Yılmaz Özdemir Ekonomi Haberler

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