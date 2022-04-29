İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 83 milyar liralık iç borç servisine karşılık 107 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mayıs-temmuz 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 83 milyar liralık iç borç servisine karşılık 107 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)