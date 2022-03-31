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İç borçlanma stratejisi (1)

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 95,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 114 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 95,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 114 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, nisan-haziran 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 95,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 114 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran, Nisan, Borç, Ekonomi, Haberler

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