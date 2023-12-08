İBS Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı 10. kez düzenlendi

İBS Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı bu yıl 10'uncu kez düzenlendi. Yüzlerce markanın birbirinden farklı ürünleri ailelerin beğenisine sunuldu. Atölye çalışmaları ve panellerde aileler keyifli anlar yaşadı.

İBS Anne, Bebek ve Çocuk fuarı bu yıl 10'uncu kez düzenlendi. Yüzlerce markanın birbirinden farklı ürünleri ailelerin beğenisine sunuldu. Atölye çalışmaları ve panellerde aileler keyifli anlar yaşadı.

Her yıl birbirinden renkli etkinlikler, ünlü katılımcılarla festival havasında geçen İBS Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı, bu yıl 10'uncu kez kapılarını açtı. Yıllardır alanında başarılı pek çok önemli ismi ağırlayan IBS, bu yıl da; oyuncu Özge Özder, sunucu Özlem Yıldız, komik ve eğlenceli videolarıyla influencer Özlem Kosif, Uzm. Dt. Anıl Açıklar Kavas, Op.Dr. Esra Tuştaş Haberal, Hemşire ve Uyku Eğitmeni Seda Özcan, Bebek Hemşiresi Betül Bağçeci, Çocuk Kitaplar Yazarı Zeynep Birsin ve daha pek çok sevilen ismi ağırlıyor. Editör Aslıhan Gündüz moderatörlüğünde gerçekleşecek IBS TALKS Sohbet Buluşmalarında Ebeveynler çocuk sağlığı ve anne sağlığı üzerine pek çok konuda sorularına cevap bulacak. İBS Anne, Bebek ve Çocuk Festivali 8-10 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Çizgi kahramanlar çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor

İBS'nin bir klasiği olarak büyük küçük herkes tarafından sevilen pek çok karakter arasında yer alan Şirinler yine fuar boyunca aile ve çocuklarla birlikte olacak. Fuarda çocuklar için ücretsiz bilim, tiyatro, pandomim, interaktif bateri ve dans gösterilerinin yanı sıra çocukların keyifle binip deneyimleyebileceği Hareketli Tren festival boyunca çocukların aktivite alanlarından olacak.

Bu yılda ziyaretçilere dopdolu üç gün sunan İBS'de, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte yer alacağı oyuncak yapma yarışması, eğlenceli atölye çalışmaları fotoğraf alanları ve daha birçok etkinlik bulunuyor. Bu etkinliklerde aileler çocuklarıyla birlikte aktivite yapma şansı yakalayacak.

Özellikle hamile anne adayları ve annelerin takip ettiği İBS Aile Festivali oluşturduğu temalarla pek çok konuda ailelerekeyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Boyut Group Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Fida, fuarı bu yıl 10'uncu kez düzenlediklerini belirterek yaptığı konuşmasında, "Fuarda hem Cumhuriyetimizin 100. Yılına vurgu yapacağız hem de Ebeveynlerin ilgi gösterdiği pek çok konuda Markalarımızla birlikte; yüzde yüz sağlık, yüzde yüz güvenlik, yüzde yüz organik, yüzde yüz bakım, yüzde yüz aktivite gibi içeriklerden oluşan Yüzde Yüz Aile Festivali temasını işleyeceğiz. Markalarımız içeriklerini bu yönde hazırlarken tüm atölye ve etkinliklerimizi bunların üzerine kurgulayacağız" ifadelerini kullandı.

"Hem yetişkinlerin hem çocukların eğlenerek vakit geçirebileceği etkinlikler var"

Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirebileceği etkinliklerin fuarda düzenlendiğini de söyleyen Fida, "100'ün üzerinde firma 300'ün üzerinde marka fuarda yer alıyor. Hem yetişkinlerin hem çocukların eğlenerek vakit geçirebileceği etkinlikler var. Aileler fuar kapsamında düzenlenen eğitici panellere katılabilecek. Katılımcı firmaların hediyeler dağıttığı etkinlikler olacak. Çocuklar ve bebekler için gerekli olan her ürün fuarda bulunabiliyor" dedi.

Fuara katılan firma yetkilisi Can İmir ise sürdürülebilir, özel tasarımlı ürünlerini sergilediklerini belirterek, "Ürünlerimiz sürdürülebilir şekilde tasarlandı. Örneğin aldığınız tek bisikleti 3 yaşından 7 yaşına kadar kullanabilirsiniz. Farklı modlarda önce denge modunda yaş ilerledikçe farklı modlarda kullanılabilecek. Bu ürünlerimizi aileler kullandıktan sonra satmak isterlerse biz geri satın alıyoruz. Böylece aileler için de maliyeti düşürüyoruz" diye konuştu.

"Uygun fiyata ürünleri fuarda bulabiliyoruz"

Fuardaki etkinliklerde ailece güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Esin Yazaroğlu da "İstediğimiz ürünleri bu fuarda buluyoruz. Daha uygun fiyata ürünler buluyoruz. Bu fuara 5'ini gelişim. Ailece gelip güzel vakit geçiriyoruz. 3 gün boyunca bu fuarda bütün aktivitelere katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Fuarın gelenekselleşen ödülleri anne ve anne adaylarının oylarıyla sahiplerini buldu

Her yıl yüzlerce markanın katıldığı İBS Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alanlar 10

kategoride anne ve anne adaylarının oylarıyla belirlendi. Bcycle by Gezenbebe; A+ bebek araç gereçlerini geri alım garantisi verip yenileyerek başlattığı, geri dönüşüme katkı sağlayan yüzde 100 Sürdürülebilirlik Projesiyle, Yılın Teması ödülünü aldı.. ARÇELİK; Annelerin daha sağlıklı zahmetsiz yoğurt mayalamasına imkan tanıyan Arçelik Tadı Var ürünüyle "Anne Dostu Ürün" ödülüne layık görüldü. PHILIPS AVENT, Anne göğsü gibi çalışan Philips Avent Biberon bebeklerin ortodontik gelişimi ile uyumlu olmasıyla dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Bebekler memede nasıl hareket sağlıyorsa bu ürün yardımıyla aynı hareketi sağlayabiliyor. Bu özellikleriyle Philips Avent Biberon; "Bebek Dostu Ürün" ve Yılın Ürünü ödüllerini aldı. - İSTANBUL