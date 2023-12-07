İBS Anne, Bebek ve Çocuk Festivali kapılarını açıyor

Anne, Bebek ve Çocuk Festivali İBS, 8 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Festivalde, anneler ve çocuklar oyun alanları ile çeşitli etkinliklerde vakit geçirecek.

Anneler ve çocukları için yılın en trend buluşmalarından olan İBS Anne, Bebek ve Çocuk Festivali, 8-10 Aralık tarihleri arasında Harbiye, İstanbul Kongre Merkezi'nde 10'uncu kez gerçekleştirilecek. Her yıl birbirinden renkli etkinlikler, ünlü katılımcılarla festival havasında geçen İBS Anne, Bebek ve Çocuk Festival, aileler ve çocuklarla buluşmak için gün sayıyor. Yıllardır alanında başarılı pek çok önemli ismi ağırlayan İBS, bu yıl da; oyuncu Özge Özder, sunucu Özlem Yıldız, komik ve eğlenceli videolarıyla influencer Özlem Kosif, Uzm. Dt. Anıl Açıklar Kavas, Op. Dr. Esra Tuştaş Haberal, Hemşire ve Uyku Eğitmeni Seda Özcan, Bebek Hemşiresi Betül Bağçeci, Çocuk Kitaplar Yazarı Zeynep Birsin ve daha pek çok sevilen ismi ağırlayacak. Editör Aslıhan Gündüz moderatörlüğünde gerçekleşecek IBS TALKS Sohbet Buluşmalarında Ebeveynler çocuk sağlığı ve anne sağlığı üzerine pek çok konuda sorularına cevap bulacaklar.

Çizgi kahramanlar ve pek çok eğlence çocukluklarını yaşamak isteyenlerle buluşuyor

İBS'nin bir klasiği olarak büyük küçük herkes tarafından sevilen pek çok karakter arasında yer alan Şirinler yine fuar boyunca aile ve çocuklarla birlikte olacak. Fuarda yüzde yüz temalı çocuklar için ücretsiz bilim, tiyatro, pandomim, interaktif bateri ve dans gösterilerinin yanı sıra çocukların keyifle binip deneyimleyebileceği Hareketli Tren, festival boyunca çocukların en fazla ilgi göstereceği aktiviteler arasında yer alacak. Bu yılda ziyaretçilere dolu üç gün sunan İBS'de, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte yer alacağı oyuncak yapma yarışması, birbirinden eğlenceli ve üretici atölye çalışmaları fotoğraf alanları ve daha birçok etkinlikle anne babalar çocuklarıyla birlikte eğlenerek, günlük hayatlarına güzel anılar ekleyecek.

Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Yüzde Yüz Aile Festivali

Özellikle hamile anne adayları ve annelerin takip ettiği İBS Aile Festivali oluşturduğu temalarla pek çok konuda ailelere keyifli anlar yaşatıyor. Ziyaret edenlerin bilgiye, gösterilere, atölyelere ve etkinliklere doyacağı festivalde; Boyut Group Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Fida, "Bu yıl ülkemiz ve festivalimiz için çok önemli bir sene, Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda biz de Boyut Group Ailesi olarak bu yılı önceki senelere göre daha coşku dolu kutlamayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürüttüğümüz festivalimizde bu seneki temamızı 'Yüzde Yüz Aile Festivali' olarak belirledik. Hem Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na vurgu yapacağız hem de ebeveynlerin de ilgi gösterdiği pek çok konuda markalarımızla birlikte; yüzde yüz sağlık, yüzde yüz güvenlik, yüzde yüz organik, yüzde yüz bakım, yüzde yüz aktivite gibi içeriklerden oluşan 'Yüzde Yüz Aile Festivali' temasını işleyeceğiz. Markalarımız içeriklerini bu yönde hazırlarken tüm atölye ve etkinliklerimizi bunların üzerine kurgulayacağız" dedi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hediyeler

Her yaştan katılımcının keyifli vakit geçirdiği İBS, üç gün boyunca ebeveynlerin bütçesine de önemli derecede katkı sağlayacak. En önemli anne, bebek, çocuk markaları hem yeni ürün ve hizmetleri ile hem de cazip indirimler ve stantlarında düzenledikleri hediyesi bol yarışmalarla İBS'de olacak. Festival için oldukça heyecanlı olduklarını belirten Fida, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na özel hediye oranlarımız oldukça yükseldi. Etkinlik ve yarışmalarla 5 milyon TL'nin üzerinde hediyelerin dağıtılacağı festivalimizin bu sene daha renkli geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Her yıl festivali bir önceki yıldan daha iyi yapmak için çok çalışıyoruz

Festivali her yıl ciddi bir sorumluluk ve özveriyle gerçekleştirdiklerini belirten Fida, "Her sene neler yapacağımızı tasarlarken hamile anne adaylarımız ve anneler başta olmak üzere tüm ebeveynlerimize katkı sağlayacak daha neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Onlar için en iyisini planlayıp bu festivalde onlarla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan onlara fayda sağlayacak içerikler oluştururken diğer taraftan da onlara eğlenceli ve keyif alacakları bir ortam hazırlamak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

İBS Talks buluşmalarında en sevilen isimler ailelerle sohbet edecek

Festivalde; hamileler, anneler, bebek ve çocuklar için birbirinden yeni ürünler görücüye çıkarken, bir taraftan da ebeveynler her biri alanında başarılı ve fark oluşturmuş önemli isimlerden tavsiye ve öneri alma fırsatı bulacaklar. 'Yüzde Yüz Aile Festivali' temasına uygun olarak onlarca üretici hikaye ve fikir 'İBS Talks' söyleşi alanında dile gelecek. Ünlü anneler, girişimci anneler, alanında uzman doktorlar, İBS Talks Sohbet Buluşmaları'nda üç gün boyunca ailelerle bir araya gelecek. - İSTANBUL