İbrahim Kalın : Olumlu katkı yapılmaz ise tahıl sevkiyatı durabilir

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasıyla ilgli, "5 Mayıs'ta yapılacak toplantı son derece önemli. Çünkü eğer bir olumlu katkı yapılmaz ise 18 Mayıs'ta tahıl sevkiyatı durabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurullarının faaliyet, politika yapım sürecine olan katkıları ve 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yönelik geliştirdikleri öneriler kitaba dönüştürüldü. 'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları: Faaliyetler ve Hedefler' kitabının tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı.Kalın, 2018 yılında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ülkenin yönetim modelinde çok önemli değişiklikler hayata geçirildiğini söyledi. Kalın, 9 politika kurulunun önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Özellikle hızlı karar alabilme, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir takım siyasi, ekonomik, güvenlik ve diğer konularla ilgili sorunlarda etkin çözüm üretebilme anlamında ülkemizin yönetimine ciddi katkılar sağlamıştır. Özellikle pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve politika kurullarının ne kadar kritik bir rol oynadığını biz bizzat işin mutfağında olan kişiler olarak gördük" dedi.

Kalın, Ermenistan'da Nemesis anıtının açılması ardından Türk hava savasının Ermenistan'a kapatılması kararıyla ilgili, "Bizim Ermenistan ile başlattığımız normalleşme süreci; bunlar bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı hedefleyen temel adımlardır. Şimdi bütün bunları adeta kenara koyarcasına böyle bir anıtın açılması yani Türkiye'nin tarihinin hafızasını hedef alan, bizi işlemediğimiz bir suçla, soykırımla itham eden bir faaliyetin, bir eylemin karşılıksız kalması beklenemezdi. ve bunun elbette böyle sonuçları olur; hava sahasının kapatılması gibi. Süreci olumlu etkilemesini değerlendirmek hayalperestlik olur. Umarım bu konuda Ermenistan tarafı da değerlendirmeleri yapar" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- İbrahim Kalın'ın açıklamaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,