İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında bir iş adamı daha ifadeye çağrıldı.

İFADEYE ÇAĞIRILAN İŞ İNSANI SAYISI 2 OLDU

Sabah saatlerinde ilk olarak Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağırıldı. Daha sonra ise Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, ifadeye çağırıldı.

VEDAT AŞÇI KİMDİR?

Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun'da doğmuştur. Eğitimini sürdürmek amacıyla 1978 yılında Almanya'ya gitmiş, orada eğitimine devam etmiştir. Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Vedat Aşçı, kariyerine önemli katkılar sağlamıştır.

1980 yılında Almanya'da kurduğu Ascı GmbH şirketi aracılığıyla, dünya genelinde pek çok ülkeye sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlayarak tekstil ve hazır giyim sektörüne önemli hizmetler sunmuştur.

1983 yılında Türkiye'ye dönen Aşçı, burada ilk şirketi olan Astaş'ı kurmuştur. Gayrimenkul sektörüne adımını ise 2004 yılında atmış, bu dönemde Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi projelerini başlatmıştır.

2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski projesini devreye alarak gayrimenkul yatırımlarını genişleten Astaş Holding, 2012 yılının Aralık ayında Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini de hizmete açmıştır. Bu projeler, lüks konut alanında dikkat çekici yatırımlar olarak öne çıkmıştır.

Vedat Aşçı, 30 yıldır birçok eğitim kurumu ve kuruluşuna destek vermektedir.

Ayrıca, Astaş Holding olarak, bölgedeki ilk turizm fakültesi olma özelliği taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nin inşasını da üstlenmiştir. Bu fakülte, eğitim alanında önemli bir yatırımı temsil etmektedir.